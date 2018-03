Kunstig intelligens, Donald Trump og atomvåpen var blant faktorene til at Stephen Hawking (76) trodde verden ville gå under.

Hawking døde i sitt hjem i Cambridge i Storbritannia onsdag.

Kunstig intelligens

I november 2017 spådde Hawking i en vitenskapskonferanse i Beijing at kunstig intelligens ville kunne begynne å konkurrere – og overgå – menneskeheten.

– Jeg frykter at kunstig intelligens vil erstatte oss mennesker fullstendig. Hvis mennesker kan skape datavirus, kan noen på et tidspunkt designe kunstig intelligens som kan forbedre og reprodusere seg selv. Det vil bli en ny livsform som kan utkonkurrere menneskene, sa han ifølge Cambridge News.

Hawking var også svært opptatt av å få unge personer til å engasjerer seg mer for vitenskap. Han mente det ville få alvorlige konsekvenser hvis det ikke ble vist mer interesse på vitenskapfeltet blant unge.

– En brennende ball

Det var under den samme talen i Beijing at Hawking la frem hans fremtidsteorier. Han mente blant annet at verdensbefolkningen i løpet av år 2600 vil være så høy at elektrisitetsforbruket vil gjøre kloden til en «brennende ball».

– Mennesker må dra dit ingen har vært før, sa Hawking i talen.

Han mente at verdens innbyggere måtte flytte seg til en annen planet for å unngå overbefolkning.

Atomvåpen og aggresjon

I et intervju med The Independent sier Hawking at han mener en økende aggresjon blant befolkningen kan skape problemer for fremtiden.

– Den største menneskeskapte feilen er aggresjonen. Den har kanskje vært en del av overlevelsesinstinktet til mennesker fra steinalderen. Da brukte vi sinne for å skaffe oss mat, men nå er det med på å ødelegge oss alle.

ATOMVÅPEN: Stephen Hawking fryktet utviklingen av atom- og masseutryddelsesvåpen. Her frakter amerikansk militær en stor kanne med uran oksid. Foto: AP Photo/Bullit Marquez

I et intervju med BBC News på sin 75-årsdag sier Hawking at han er bekymret for utviklingen av atomvåpen.

– Det er ikke noe tegn til konfliktløsning på det faktum at atomvåpen masseødeleggelsesvåpen fortsatt utvikles og produseres. Resultatet av dette kan bli katastrofalt, sier Hawking.

– Den beste løsningen for de overlevende mennesker på jorda kan være å skape kolonier på andre planeter i verdensrommet, legger han til.

Kritiserer Trump

I samme intervju kritiserer Hawking Donald Trump sin håndtering av klimakrisen.

– Ved å ignorere bevisene på en global oppvarming, og å trekke seg ut av Paris-avtalen, vil Donald Trump være med på å skape store skader på vår vakre jord.

– Klimakrisen er en av de største farene vi står overfor. Men hvis vi handler nå, kan vi forhindre mye.