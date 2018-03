Natt til mandag og mandag morgen var det to skyteepisoder i Oslo. Like etter midnatt ble mange skudd avfyrt på Lambertseter, uten at det ble meldt om skadde.

Seks timer senere ble en polsk mann funnet skutt i en garasje på Bjørndal.

Tirsdag kveld ble det kjent at den polske statsborgeren døde av skadene. Dermed etterforskes saken nå som et drap.

Meldte seg for politiet

Leder for felles enhet for etterforskning og etterretning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid, opplyste på en pressekonferanse onsdag at en person som er siktet for drapet, meldte seg for politiet tirsdag kveld.

Det skjedde via siktedes forsvarer, Morten Furuholmen.

– Han har vært etterlyst, og han vil nå bli siktet for drap, sa Metlid.

Hun opplyser til TV 2 at siktede sannsynligvis har visst at politiet har jaktet på ham.

Siktede er en voksen mann i begynnelsen av 30-årene, og er tidligere kjent for politiet. Onsdag formiddag er han foreløpig ikke avhørt. Det er ikke kjent om han vil la seg avhøre. Det er heller ikke tatt stilling til når han skal fremstilles for varetektsfengsling.

Ifølge Metlid jakter ikke politiet på flere personer etter drapet på Bjørndal.

Tilfeldig offer

Ifølge Metlid var den polske mannen trolig et tilfeldig offer, da politiet ikke ser noen relasjon mellom avdøde og den siktede, eller personer som er siktet for skytingen på Lambertseter.

– Vi jobber derfor med en teori om at avdøde kan ha kommet opp i en situasjon på Bjørndal, som gjør at han blir et tilfeldig offer.

– Det er er en veldig alvorlig sak, og det er heldigvis sjeldent at noen blir tilfeldige ofre, sier Metlid.

Politiet de to skyteepisodene i sammenheng.

– Vi knytter ikke offeret på Bjørndal til noen personer eller skytingen på Lambertseter. Knyttningen til Lambertseter har med siktede i Bjørndal-saken å gjøre, sa Metlid.

Hun kan ikke utelukke flere pågripelser etter skytingen på Lambertseter, der fem personer så langt er pågrepet. Tre personer ble tirsdag varetektsfengslet, og de to siste fremstilles for varetektsfengsling i dag.

Bodde i Oslo

Den drepte mannen er i 30-årene, og bodde i området og hadde jobb i Oslo. Han er polsk, og familien hans reiste fra Polen for å være med ham på sykehuset den siste tiden.

– De har det naturlig nok veldig tøft, sier Metlid, som opplyser at familien foreløpig ikke har fått tildelt en bistandsadvokat.

Skuddofferet var bevisstløs da politiet fant ham. Det ble satt igang livreddende førstehjelp på stedet før ambulansen fraktet ham til Ullevål sykehus. Tirsdag ettermiddag døde han altså av skadene.

– Fornærmedes bil, en sort golf, ble funnet noen hundre meter unna i Meklenborgveien. Politiet er svært interessert i opplysninger rundt bilen og observasjoner i tilknytning til den, opplyste politiet i en pressemelding.