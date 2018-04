Hjemme hos familien Lind Hardeland bakes det kake. Elijah blir sju år, og skal feire med Super Mario-kake.

Mamma Gørild har bakt. Pappa Elias og de to barna kjevler, smaker og pynter.

– Den grønne smaker best, sier Endra (9).

Det er ingen selvfølge for dem at alle kan være med på bakingen. For et halvt år siden tok turen hjem fra kino en dramatisk vending.

– Plutselig kunne ikke mamma snakke, sier Endra. Da pappa ringte 113 skjønte hun at det var alvorlig.

– Da ble jeg redd, og Elijah trodde mamma skulle dø, forteller hun.

Sjuåringen nikker og beskriver hvordan mammaen falt sammen i bilsetet og så rar ut.

– Husker alt

– Jeg husker faktisk alt sammen, men det var som om hjernen var litt koblet av. Jeg prøvde å snu meg til barna og berolige dem, men merket at jeg ikke klarte å gjøre annet enn å bable, forteller Gørild.

Den veltrente 48-åringen hadde hatt hodepine tidligere på dagen, men var ellers frisk som alltid.

– At det kunne være hjerneslag jeg hadde, det falt meg ikke inn, sier hun.

FRISK: Gørild Lind Hardeland lager bursdagskake sammen med familien. Takket være at blodproppen ble fjernet raskt, er hun på bena igjen etter den dramatiske hendelsen. Foto: Mari Hvattum

Men mannen hennes kjente igjen symptomene og visste at det hastet. Han ringte 113 og bare syv minutter senere var ambulansen der.

– Da jeg skulle gå ut av bilen datt jeg bare sammen. Det viste seg at jeg var lam i hele høyresiden, forklarer Gørild.

Medisinen hjalp ikke

Etter få minutter var ambulansen framme på Bærum sykehus. CT-scanningen viste en stor blodpropp, og blodfortynnende medisiner løste den ikke opp.

Det er da blodpropp-fisking avgjør om resten av livet blir som pleietrengende eller tilbake til en normal hverdag.

Framtiden hennes skulle avgjøres på Rikshospitalet i Oslo. 15 leger og sykepleiere stod klare. De stikker en slags vaier inn i lysken, og styrer den helt opp til hjernen der blodproppen sitter.

Overlege Øivind Gjertsen er en av legene som utfører inngrepet.

– Her er den såkalte stenten vi bruker, forklarer han. I 80 prosent av tilfellene klarer de med den å ta tak i blodproppen og trekke den ut, slik at blodet strømmer ut igjen i det skadde området.

SEIG. Den seige blodproppen fester seg til «stenten», slik at den kan trekkes ut. Hvis det skjer innen få timer, strømmer blodet ut i den skadde delen av hjernen, slik at skadene blir minimale.

Kan hjelpe enda flere

Overlegen er glad for at dette tilbys til stadig flere. Han hadde tre pasienter bare i løpet av gårsdagen, forklarer han. Men legene som utfører inngrepet er samtidig frustrerte fordi de mener de kunne hjulpet mange flere.

Hjernevev som ikke får blod, dør innen få timer. Det er satt en nasjonal grense som sier at hvis ikke pasienten kan være på operasjonsbordet innen seks timer, er det ikke verdt turen til operasjonsstua.

Men nå har forskere funnet ut at hjernevevet i mange tilfeller kan overleve mye lenger, forklarer overlege ved nevrologisk avdeling, Christian G. Lund.

– Av og til kan dette reddbare området vare opp til et døgn, ikke bare noen timer, og det åpner for helt andre muligheter, forklarer han. Derfor bør 6-timers-regelen endres.

Han ønsker at alle pasienter med blodpropp skal vurderes individuelt, og uavhengig av antall timer. Gørild er en av 200 pasienter som fikk utført «fisking» i fjor. Legene anslår at minst 1000 pasienter kunne fått hjelp hvert år.

– Så på legen og sa «tusen takk»

For Gørilds del var operasjonen i gang allerede halvannen time etter at hun fikk symptomene på hjerneslaget.

Hun husker særlig én ting fra da hun våknet opp igjen.

– Legen tok meg i hånda og sa at operasjonen var vellykket. Jeg husker jeg sa «tusen takk». Jeg var veldig glad for at jeg klarte å si de ordene, for jeg var redd for at språket var borte, sier hun.

PÅ SYKEHUSET: Gørild ble operert raskt etter symptomene på hjerneslag. Hun husker godt da hun tok legen i hånda etter operasjonen og sa «tusen takk».

Selv om ordene kom og gikk litt de nærmeste dagene, gikk det gradvis og ganske fort framover.

Når TV 2 møter henne på kjøkkenet hjemme, er det ingen symptomer å se. Blodproppen som kunne ødelagt livet hennes kom i september. Nå er Gørild allerede tilbake på jobb, riktignok foreløpig i redusert stilling, og har begynt å danse igjen.

– Jeg har vært utrolig heldig, sier hun.

– Ring 113 med en gang

I ettertid ser Gørild at hun hadde fått noen forsvarsler på det som skulle skje.

– Jeg hadde vært på trening tidligere på dagen og fått jeg en vanvittig synsforstyrrelse. Det var som om det rant grå leire nedover øyet. Så dro jeg hjem og det gikk over, og jeg tenkte ikke noe mer på det.

Symptomer på hjerneslag er plutselig utfall av funksjoner, som for eksempel hvis man ikke klarer å prate, smile eller løfte armer eller ben. Andre symptomer, avhengig av hvor blodproppen sitter, kan være synsforstyrrelser eller utfall av en annen funksjon.

Hvis man plutselig mister en funksjon skal man ringe nødnummeret.

– Jeg er jo utrolig glad for at jeg ble med på kino, og ikke la meg ned alene hjemme, slik jeg vurderte, sier Gørild.