Andelen bilister som kjører med piggdekk har sunket i flere år.

I Oslo er det nå hele 91 prosent som kjører piggfritt. Asker og Bærum er på andreplass, med 89 prosent. Mens Bergen og Stavanger kan notere seg for 86 prosent.

Piggfriandelen i Stavanger økte med hele 11 prosent sammenlignet med i fjor, opplyser Statens vegvesen.

De har som et uttalt mål at piggfriandelen i disse byene bør ligge mellom 85 og 90 prosent. Piggfriandelen har aldri vært så høy som i år.

En by skiller seg imidlertid ut i helt andre enden av skalaen. I Tromsø er piggfriandelen så liten som 15 prosent. Og selv om det argumenteres sterkt for å få bilistene til å bytte ut piggdekkene med piggfrie, er det liten bevegelse i Tromsø. 15 prosent piggdekk er nøyaktig samme antall som i 2017.

Gir ekstra trygghet

Brooms bilekspert Benny Christensen mener de store forskjellene i bruk av piggdekk/piggfriedekk langt på vei kan forklares ut fra klimatiske forhold, og at det ikke minst gjelder for Tromsø:

– At Tromsø er på piggdekk-toppen, er ikke rart. De har mange dager med rundt null grader i løpet av vinterhalvåret. Mye is og glatte veier. I tillegg er det jo ikke akkurat flatt i byen og mange av områdene rundt. Under slike forhold gir piggdekk ekstra trygghet for mange. Det er særlig på is, ikke minst våt is, at piggdekk gir ekstra sikkerhet, sier Benny.

LES OGSÅ: Derfor er dekkene smalere på vinteren

Innførte gebyr

At Stavanger skiller seg ut med en kraftig økning i piggfriandelen, er ikke tilfeldig. Det har skjedd etter at Stavanger innførte gebyrordning i fjor, etter to år med kampanje uten endring i piggfriandelen. Bergen, Oslo og Stavanger har nå alle piggdekkgebyr.

Trondheim gjeninnførte gebyrordningen for to år siden. Det har bidratt til å øke piggfriandelen fra 64 til 72 prosent på to år. Byen er trolig på vei tilbake til 80 prosent piggfriandel, slik byen hadde i 2010, før de avviklet gebyrordningen.

Vinterdekk: Nei, dette må du ikke gjøre

Fordel at noen har pigger

– Det er ingen tvil om at denne typen pisk virker. Når folk merker noe på lommeboka, er det gjerne enklere å endre vaner. Når det er tid for å kjøpe nye dekk, er det naturligvis et viktig argument at piggdekk vil koste flere tusenlapper ekstra de årene man skal bruke dem, kontra piggfrie dekk der man slipper gebyr. Derfor velger nok mange da piggfritt. I noen tilfeller velger nok noen også å bytte dekk før de egentlig helt må, for å unngå gebyr, sier Benny Christensen.

Vegvesenet ser også fordelen med at noen faktisk bruker piggdekk. En liten andel piggdekk vil gjøre veibanen mer ru og skape bedre feste for piggfrie vinterdekk. Det vil redusere behovet for strøsand, som er en viktig kilde til svevestøv.

Klassisk spørsmål: Hva er best, pigg eller piggfritt?

Slik ser det ut på vinterdekkfronten rundt om i landet. Tabell fra Statens vegvesen.

Se video: Derfor kjører mange uten baklys – vet det ikke selv