Professor i nordisk språk ved Universitetet i Oslo, Jan Terje Faarlund, har gransket tekstmeldinger som er sendt mellom den tiltalte moren og Angelicas mobiler på nyttårsaften i den såkalte Valdres-saken.

TV 2 har tidligere presentert de 20 meldingene som var gjenstand for gransking.

De første tre meldingene er utvekslet ved 16.30-tiden på nyttårsaften.

De neste 17 SMS-ene er utvekslet rundt én time senere. Da handler meldingene om hvorvidt 13-åringen skal reise seg fra sengen eller ikke, og om kaloriinntak.

Onsdag morgen redegjorde aktor Arne Ingvald Dymbe for sakkyndigrapporten fra Faarlund, der det fremgår at det på språklig grunnlag ikke er mulig å fastslå hvem som sendte meldingene.

«På språklig grunnlag er det ikke mulig å fastslå med noen grad av sannsynlighet om meldingene sendt fra Angelicas telefon mellom klokken 16:39 og 17:41, den 31. desember 2015, er skrevet av tiltalte eller Angelica. Begge deler er like sannsynlig», heter det i rapporten.

I retten senere i dag skal sakkyndige fra Kripos ta for seg SMSer som er sendt mellom Angelica og morens telefoner.

Forsvarer: – Skandaløst

Aktor har i retten åpnet for at moren derfor kan ha sendt meldinger til seg selv fra datterens telefon etter at Angelica var død.

– Vi har forholdt oss til en sakkyndig rapport der dødstidspunktet er seks til tolv timer før. Legger man til grunn denne rapporten, er det vi hører på AMK ikke reelt, sa Dymbe i forrige uke, og viste til lydloggen som angivelig viser at moren forsøker å gjenopplive datteren.

Morens forsvarere bestrider dette, og har derfor krevd at Kripos skal undersøke meldingene. Forsvarer Aasmund Sandland reagerte tirsdag sterkt på aktors uttalelser.

– Antyder man at dette er manipulasjon, så er det nesten skandaløst. Det sier jeg i åpen rett, sa Sandland.

Tiltalt for grov omsorgssvikt og mishandling

13 år gamle Angelica ble funnet sterkt avmagret og død på en hytte på Beitostølen 31. desember 2015. Da hadde hun og moren bodd på hytta i rundt tre måneder.

Moren er tiltalt for for grov omsorgssvikt og grov mishandling av datteren, blant annet som følge av at hun ikke søkte helsehjelp etter hvert som datteren ble dårligere.