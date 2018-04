I 2020 vil én million nordmenn ha problemer med hørselen, ifølge tall fra Hørselshemmedes Landsforbund (HLF).

De mener at de reelle tallene kan være enda høyere.

– Det er to årsaker til det. Flere blir eldre, og måten vi omgir oss med lyd rett i øret på. Det er ikke foretatt systematiske målinger av nordmenns hørsel på 25 år. På disse årene har musikkvanene endret seg. Vi ser at mange, spesielt unge, får tinnitus etter å ha hørt på høy musikk, sier generalsekretær Anders Hegre til TV 2.

Slutter å jobbe

Nå pågår Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 4) og der er målet at over 30.000 ører skal undersøkes og testes frem til og med 2019. Det betyr at vi snart vil få oppdaterte hørselstall.

Han sier at mange som sliter med hørselen opplever å falle utenfor sosialt. Det kan igjen kan få store konsekvenser.

– Vi ser at arbeidsføre folk med hørselstap oftere enn andre slutter å jobbe. Arbeidshverdagen oppleves for krevende, og mange kvier seg for å be om enkle hjelpemidler som de trenger for å mestre jobben.

Det er lett å trekke seg unna andre når er krevende å delta i samtaler, og mange opplever dermed å falle sosialt utenfor.

I dag vet vi at dersom du ikke tar i bruk høreapparat ved hørselstap, øker faren for å få demens, sier Hegre.

Han påpeker at hørselsutfordringer berører alle i dag.

– Hørsel angår oss alle, enten vi er rammet selv, har en kollega, et familiemedlem eller en venn som hører dårlig. Da er det viktig at vi gjør det vi kan for å inkludere og tilrettelegge for den som hører dårlig.

– Men hva kan vi rundt gjøre for å hjelpe?

– Det er tre hovedregler: Snakk tydelig, snakk én og én og ha blikkontakt med den du snakker med.

Han sier at dersom du blir spurt om å gjenta det du sa, så er det viktig å svare. Det er sårende å bli avfeid med «glem det».

La munnen være synlig

Hegre sier at det er viktig å snakke uten mat i munnen, og ha øyekontakt. Bakgrunnsstøy som tv og radio bør slås av.

– Et levende ansikt forteller ofte mer enn mange ord. Mange tror det hjelper å snakke høyt, men slik er det ikke. Ved hørselstap er det bortfall av enkeltlyder som er problemet, og volum har oftest ikke så mye å si.

Naturlig talerytme er viktig, ikke snakk for fort eller for langsomt.

Han sier at det er viktig at munnen er synlig.

– Dersom man har hånden, avis eller en kaffekopp foran munnen, kan det være vanskelige å få med seg det du sier. Skjegg kan gjøre det vanskelig å oppfatte hva som blir sagt.

Ikke minst er det viktig å være rett ved den du kommuniserer med.

– Det samme gjelder om du står med ryggen til, eller er i et annet rom; en høreapparatbruker som er i stuen har vanskelig for å høre hva du sier, hvis du er på kjøkkenet.

Det er viktig at ansiktet ditt er godt belyst.

– Ikke plasser deg slik at du får sterkt lys i ryggen. Da kan ansiktet ditt bli lagt i skygge og det er vanskelig å lese av på munnen din som mange med hørselstap gjør.