En ishockeyklubb i byen Narvik der nærmeste motstanderklubb er 14 timer unna med bil. Nå kan Narvik Hockey bli det nordligste laget i GET-ligaen noensinne.

Bare for seks år siden spilte de i det svenske hockeysystemet, nå er de nærmere drømmen om spill på det øverste nivået i Norge.

Se kvalifiseringskampen mellom Narvik Hockey og Stjernen kl. 18.25 på TV 2 Sumo.

– Det ville betydd svært mye for byen og hockeyen her med et opprykk til GET-ligaen. Det har på mange måter vært en historisk sesong. For første gang vinner vi 1. divisjon og nå kjemper vi om et historisk opprykk. Det viser litt hva som bor i oss her oppe. Vi frykter ingen og kan vinne mot hvem som helst, sier trener Niko Eronen fra Finland til TV 2.

Finnen tok over klubben i 2016 og etter det har alt gått oppover. Etter tre av seks kamper i kvalikken til GET-ligaen ligger Narvik Hockey på andreplass, tre poeng bak favoritt Stjernen. De to lagene som ender øverst på tabellen for spille i GET-ligaen neste sesong. Trener Eronen drømmer om å få klubber som Vålerenga, Frisk Asker og Stavanger Oilers på besøk i Nordkraft Arena.

– Det hadde vært stort å fått slike klubber på besøk i Nordkraft Arena. Vi har allerede veldig gode tilskuertall og det ville løftet interessen enda mer. Først må vi klare kvalikk. Vi ligger på andre plass og alt er i våre egne hender. Det er absolutt mulig og både jeg og guttene har stor tro på at vi skal klare det, forteller Eronen.

Motstanderne spilte for moro skyld

Men det har vært en lang veg dit. Klubben som ble stiftet i 1962 og har aldri spilt på øverste nivået i Norge. Tidligere reiste klubben til Sverige og spilte mot spillere som egentlig hadde lagt opp, men som spilte fordi det var gøy. Etter det kom en ny innendørs hockeyhall som ligger i tredje etasje i et kjøpesenter, har mye snudd og i 2012 begynte de å spille i det norske seriesystemet.

– Først handlet alt om å ikke tape kamper mer enn 0-10. Det var ikke lett i starten. Så viste vi at vi kunne mestre nivået og til slutt vant vi kamper mot Manglerud Star som rykket ned fra GET-ligaen. Da begynte vi å få stor tro på prosjektet vårt. Nå har vi fått inn flere gode spillere og folk har lyst å komme hit. Det er noe med stedet og atmosfæren her som gjør at folk kommer tilbake etter å ha spilt mot oss som motstander, forteller den svenske kapteinen Max Davis Lind til TV 2.

Kapteinen sier det er en ting som gjør det spesielt å spille for Narvik. Det er den "femte rekken".

– Vi kaller publikum for den "femte rekken". Vi fyller nesten hallen til hver hjemmekamp og det gir oss en enorm energi. Jeg tror ikke alle som kommer og spiller mot oss er klar over hva som venter dem. Det bygger opp moralen i klubben og det gjør at vi aldri gir oss. Vi skal gi Stjernen god kamp når de kommer hit. Alt ligger i våre hender, sier Davis Lind.

FRYKTER INGEN: Martin Persson har vært toneangivende i det offensive spillet til Narvik. Laget har bare tapt en kamp hjemme den siste sesongen. Foto: Christina Paulsen.

Ønsker å være en motor

Det er ingen selvfølge at det skal være lett å drive en klubb så langt nord i landet. Klubben har ingen fast ansatte og er avhengig av dugnad.

– Det er veldig mye entusiasme rundt hockey i byen. Folk er villige til å hjelpe til og det er avgjørende for at vi i hele tatt kan være en klubb. Folk jobber flere timer om dagen for at klubben skal gå rundt og det er vi veldig stolt av her oppe. Alle har forskjellige roller og gjør alt fra å filme kamper, stå på kjøkkenet og hjelper til med å lage klart utstyr. Alle vil det beste for klubben og det løfter alle som er med å bidra, sier nestleder i styret Bjørn Tormod Nilsen.

Etter gode sportslige resultat vil Narvik Hockey også kalt "Artic Eagles" være en motor for hockeymiljøet i Nord-Norge.

– Vi prøver å løfte opp det andre klubbene rundt og får flere unge til å begynne å spille. Vi samarbeider med Harstad og Tromsø og vil virkelig at det skal bli et større miljø i Nord-Norge. All hockeyen i Norge er liksom samlet i Oslo og vi vil snu den trenden. Et opprykk til GET-ligaen vil være et steg i riktig retning og det har vi absolutt mulighet til klare, forteller Nilsen.