Onsdag morgen var det minus 25 grader i Karasjok, og det er også kaldt sørover i de indre områdene av Troms og Nordland.

– Storforshei i Nordland hadde minus 23 grader i natt, forteller Storm-meteorolog Beathe Tveita.

Det er kaldt i fjellet i Sør-Norge også. Filefjell i Oppland hadde minus 28 grader i natt, Dagali sørøst for Geilo minus 25 grader.

– Det er bare kysten fra Sørlandet og nordover til Trøndelag som har en varmegrad eller to nå, i resten av landet er det kuldegrader onsdag morgen, sier Tveita.

Kulden tar vare på snøen og det er vinterlig ute. Likevel er det bare innlandet som har det kaldere enn normalt. Vi er bare midt i mars, og påsken er fortsatt et stykke unna.

Men ikke lenger unna enn at Tveita nå begynner å ane hvordan palmehelgen starter.

Palmehelgen

Detaljene varierer fra prognose til prognose. Men slik det ser ut akkurat nå, får vi inn et nytt høytrykk over Skandinavia i neste uke.

Tidlig eller sein? 1. påskedag er alltid første søndag etter første fullmåne etter eller på vårjevndøgn. I år er det 1. påskedag den 1. april, 15 dager tidligere enn i fjor. Den tidligste datoen 1. påskedag kan falle på er 22. mars. Det skjer ikke før i 2285. Den seneste datoen er 25. april, noe vi må vente til 2038 på.

– Det går sørøstover mot Finland og Baltikum i slutten av uken og i palmehelgen, noe som åpner for at et lavtrykk ved Island klarer å sende et nedbørområde inn over Sør-Norge fredag, forteller hun.

Slår dette til, får Sør-Norge regn i lavlandet og snø i fjellet. Fra Trøndelag og nordover blir det østavind og oppholdsvær. En fin påske altså, men opp i kuling i perioder.

– Lavtrykket ser ut til å går sørøstover mot De britiske øyer inn i helgen, men prognosene er så usikre at vi ikke tør å si noe om detaljene foreløpig, sier Tveita.

Nok snø

Det som er helt sikkert, er at det ikke kommer til å mangle snø denne påsken.

Mens det i fjor var så godt som fritt for snø i lavlandet på Sør- og Østlandet midt i mars, er det nå mer enn tre ganger normalen fra Vest-Agder til Østfold.

I Sør-Norge var det bare Trollheimen og Dovre som hadde mer snø enn normalt i fjor, i år er det bare noen få områder fjellet som har mindre snø enn normalt.

Også i Nord-Norge er kontrasten mellom 2017 og 2018 stor.

I fjor var det mer enn normalt i innlandet, og mindre snø enn normalt langs kysten. I år har mye av kysten mer snø enn normalt. Det har også Finnmarksvidda, i resten av Nord-Norge er det ned mot halvparten av normalen.

Tørr slutt på denne uken

De av oss som gjerne vil ha vintervær i påsken skulle nok gjerne hatt påskeferie nå.

Det er i ferd med å bygge seg opp et høytrykk nord i Skandinavia. Høytrykket sørger for vind fra nordøst, som gir noen byger lengst nord de neste dagene, i resten av landet blir det opphold og en god del sol.

Været i morgen blir omtrent som i dag.

– Noen snøbyger på Varangerhalvøyen og langs kysten av Finnmark og nord i Troms. Litt skyer, men opphold sørover til Lofoten og Vesterålen, og fint vær og mye sol i resten av Nord-Norge, forteller Tveita.

Også fra Trøndelag og sørover på Vestlandet blir torsdag en dag med lite skyer.

– Sør- og Østlandet får også en god del sol, men det kan komme litt snø i de indre delene av Agder om formiddagen. Også fjellet i Sør-Norge kan få litt snø, men til kvelden, forteller Tveita.

Det blir heller ingen store endringer i været første del av fredag.

Spredte snøbyger langs kysten av Finnmark, ellers fint vær i hele landet.

Sterk vind

Det som ødelegger finværet i Sør-Norge torsdag og fredag er vinden.

VINDEN fredag Kart: Earth Nullschool

– I Trøndelag, på Nordmøre og fra sør i Rogaland til Kristiansand, kommer det til å blåse opp i sterk kuling fra østlig retning torsdag. Ellers på Vestlandet viser prognosene liten kuling, opp i stiv kuling langs kysten av Sør- og Østlandet.

Også i fjellet fra Hardangervidda og sørover øker vinden på opp i stiv kuling fra øst og sørøst utsatte steder. Sør for Haukeli kan den kommer opp i sterk kuling.

Vinden kan skape problemer for ferger og hurtigbåter, og du må også være forberedt på snøfokk og vanskelige kjørefohold i fjellet.

– Fredag kommer det til å blåse opp i stiv kuling i Trøndelag, stiv og sterk kuling i de ytre delene av Agder og sør i Rogaland, advarer Tveita.

Uvær i nord i helgen

Utover ettermiddagen fredag skyer det til i hele Nord-Norge, og begynner å snø litt nord i Nordland, i Troms, og langs kysten av Finnmark.

– Temperaturen stiger, og i lørdag kan nedbøren komme som sludd og regn langs kysten, sier Tveita.

NEDBØR frem til midnatt søndag

Fra lørdag kveld til søndag morgen viser prognosene 30-50 millimeter nedbør i Nordland. Det betyr opp mot en halvmeter snø.

– Søndag går nedbøren over til snøbyger i Nord-Norge. Finnmarksvidda og Øst-Finnmark får minst nedbør, i Nordland kommer det en god del snø til, advarer Tveita.

Allerede fredag kveld øker vinden opp i liten kuling fra sørvest. Lørdag øker den videre til stiv kuling, opp i sterk kuling i Troms og Finnmark. Den sterke vinden holder seg søndag. Da dreier den mer vestlig, og temperaturen synker igjen.

I Troms og nord i Nordland kan vinden komme opp i storm en kort periode.

– Årsaken til uværet er at det kommer et kraftig lavtrykk inn i Barentshavet i helgen. Søndag kveld går det inn over Finnmark og Troms, og det er da vi får den sterkeste vinden, forteller Tveita.

VINDEN søndag Kart: Earth Nullschool

Fint helgevær i sør

Fredag kveld merker også Trøndelag at det er noe på gang i nord.

– Det skyer til fra nord, og fra Trondheimsfjorden og nordover kommer det litt sludd og snø lørdag, forteller Tveita.

Skyene siger sørover og inn i Sogn og Fjordane og nord på Østlandet, ellers blir lørdag en fin dag i Sør-Norge. Men det blir kaldt, særlig om natten.

– Søndag blir det perioder med snø helt sør til Hordaland, ellers opphold og mye sol, sier Tveita.

Lørdag kommer vinden opp i kuling fra øst og nordøst langs kysten av Agder, og fra sørvest fra Stad og nordover. Utsatte steder blåser det kuling også søndag.

Den sterke vinden gjør at kulden merkes ekstra godt, så sjekk følt temperatur på Storm.no, og kle deg etter den.