Den første meldingen til politiet handlet om en trafikkulykke på Riksvei 7 i Hallingdal.

Det viste seg at en 25 år gammel mann hadde vært påvirket av alkohol da han tok av seg setebeltet, tråkket gasset i bånn, lukket øynene og kommet over i motgående kjørebane.

Bilisten som kom imot, klarte så vidt å svinge unna. Ingen ble skadd, men 25-åringen satt fastklemt etter kollisjonen.

Da nødetatene kom til stedet for å hjelpe til, fortalte mannen at han hadde drept samboeren sin på ei hytte på Sørbølfjellet i Flå.

Den første politipatruljen som kom til hytta, fant 21 år gamle Alexandra Nilssen død. Obduksjonsrapporten viste at hun hadde blitt påført 21 knivstikk.

Politiets kriminalteknikere utenfor hytta på Sørbølfjellet i Flå i fjor sommer. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

13,5 års fengsel

I hovedforhandlingen som gikk i forrige uke, erkjente samboeren at det var han som begikk drapet. Aktor la ned påstand om 13 års fengsel, samt at han måtte betale til sammen 400.000 kroner til Alexandras foreldre.

Nå er 25-åringen dømt til fengsel i 13,5 år – et halvt år strengere enn aktors påstand. Han må også betale erstatning til Alexandras foreldre.

«Drapshandlingen bærer preg av å være målbevisst og brutal, og den ble gjennomført på en smertefull måte og over noe tid mens hun gjorde motstand», heter det i dommen.

– Min klient er overrasket over at retten ikke har lagt større vekt på hans vilje til samarbeid, blant annet ved å samtykke til fengsling, sier 25-åringens forsvarer, advokat Sindre Løvgaard til TV 2.

Mannen har foreløpig ikke tatt stilling til om han anker dommen.

Retten mener at den uforsvarlige kjøringen etter drapet, som var nær ved å resultere i en alvorlig frontulykke, er skjerpende.

Faren til Alexandra vitnet i retten: Mistet sitt eneste barn.

«Hva i helvete?!»

Påtalemyndigheten mener at motivet for drapet var at Alexandra ønsket å gå fra samboeren. Dette nektet tiltalte for i retten.

Forut for drapet skal det ha vært en uenighet mellom avdøde og samboeren. Det handlet blant annet om at han satt lenge opp og spilte dataspill, mens hun ville at de skulle legge seg for å være opplagte til dagen etter.

25-åringen kjørte av sted i Alexandras bil mens han var påvirket av alkohol. Hun ble opprørt og sendte flere meldinger til ham.

«Jeg mener, hva i helvete!? Tar du min bil nå, når du er full?», sto det i en melding

I de to neste meldingene sto det: «Dette er et nytt lavmål» og «Kom hjem med en gang», skrev hun.

LES OGSÅ: Alexandra var livstruende syk før hun ble drept.

Samboeren valgte å kjøre tilbake.

– Da jeg kom tilbake, satt Alexandra på senga. Hun lurte på hva jeg drev med. Jeg kunne se at hun gråt. Hun sa at hun ikke orket dette mer. Da satte jeg meg på en stol på soverommet og holdt hendene over hodet, forklarte han.

Alexandra Nilssen hadde like før drapet fått førerkortet. Turen opp til Sørbølfjellet var hennes første langtur bak rattet. (Foto: Privat)

– Jeg spurte om hun var helt sikker og om det var noe jeg kunne gjøre. Så sa hun at vi i hvert fall måtte snakke om dette.

Beklaget overfor foreldrene

Så skjedde det fatale.

– Etter dette husker jeg ingenting, forklarte tiltalte.

Drapsvåpenet var en kjøkkenkniv. Etter drapet, satte 25-åringen seg på ny i bilen og kolliderte. Det var da han fortalte nødetatene at han hadde drept kjæresten sin.

I retten sa samboeren at han tenker mye på Alexandras pårørende og hennes foreldre. Han beklaget også overfor sin egen familie.

Paret var hjemmehørende i Rygge i Moss. 25-åringen hadde nylig fått seg jobb på et pleiehjem, mens Alexandra jobbet på et hotell.

Hun drømte om å bli lege.

De ble kjent med hverandre i 2013, da Alexandra Nilssen bodde på Gran Canaria med sin familie. De ble et par i 2015 og ble samboere i 2016. Denne våren kom hun til Norge igjen etter å ha fullført videregående skole.

Turen til hytta på Sørbølfjellet var en del av parets sommerferie i fjor. De hadde vært der i tre dager da drapet skjedde.