Han har sin første arbeidsdag i TV 2 i dag, og er nå på opptak til reportasjer i Belgia og Frankrike som skal vises i forbindelse med Flandern Rundt og Paris-Roubaix.

I påsken er han selvsagt en del av TV 2 sitt team som skal dekke Flandern Rundt.

Senere skal Thor Hushovd jobbe under klassiker-rittet Paris – Roubaix og i sommer under hele Tour de France.

– Jeg gleder meg

– Nå har jeg vært borte fra sykkelsporten i noen år og fått det litt på avstand. Jeg merker da at det er en del ting jeg savner. Dette har vært en stor og viktig del av livet mitt, og jeg føler at jeg sitter på en erfaring og kunnskap som er for ille om jeg ikke skulle bruke til noe. Hvis jeg kan dele litt av det jeg sitter på med noen, så er det veldig gøy, sier Thor Hushovd.

Thor Hushovd har store forventninger til å jobbe sammen med TV 2 sitt sykkelteam.

– Jeg gleder meg veldig til å jobbe for TV 2. Vi har sammen opplevd et eventyr før, gjennom vår felles Tour de France-reise. Jeg har stor respekt for jobben som kanalen har gjort med sykkel, og jeg har store forventninger til å jobbe sammen med typer som Dag Otto, Johan, Mads og Christian – og resten av sykkelgjengen, sier Norges mestvinnende syklist.

– Har jobbet i flere år med dette

TV 2 har jobbet i flere år jobbet med å sikre seg Thor Hushovd som ekspert.

– Nå har vi endelig lykkes og det er vi ekstremt glade for, og vi har store forventninger. Thor kommer inn med den samme kompromissløse ærgjerrigheten som gjorde han til verdensmester og Tour de France-stjerne. Det skjerper oss og vil skape enda bedre sykkel-sendinger på TV 2, sier sportsredaktør Vegard Jansen Hagen.

Thor Hushovd vil bidra med unik erfaring, innsikt og kontakter.

– Han kompletterer et allerede sterkt TV 2-team med profiler som Dag Otto Lauritzen, Mads Kaggestad, Christian Paasche og Johan Kaggestad. I 2018 skal vi sende hele 463 timer sykkel. Det kreves de beste formidlerne av kunnskap og lidenskap. Gjennom Tour de France har Thor Hushovd og TV 2 en stolt, felles historie der vi har delt unike øyeblikk. Vårt sykkel-eventyr hadde ikke vært mulig uten han. At han nå blir med på neste del av eventyret føles helt naturlig og ikke så rent lite så magisk, kommenterer Vegard Jansen Hagen.

