Nicolas Cruz (19) var tidligere elev ved skolen, men hadde like før massakren blitt utvist på grunn av truende oppførsel.

På Valentines Day tok han med seg en halvautomatisk rifle inn på skolen, og åpnet ild mot forsvarsløse ungdommer og lærere.

Fjorten elever og tre lærere ble drept.

Grufull

Nå vil påtalemyndighetene dømme 19-åringen til dødsstraff. Cruz er siktet for 17 overlagte drap, og 17 drapsforsøk etter massakren.

Det skriver ABC News.

Påtalemyndighetene har listet opp en rekke grunner for hvorfor 19-åringen skal dømmes til dødsstraff.

«Cruz skapte med vilje stor frykt for en rekke mennesker, og skytingen var grufull, fryktelig og ondskapsfull. Den ble utført på en kald, kalkulert og overlagt måte.»

Livstid

Cruz og hans forsvarere har sagt seg villig til å erkjenne skyld hvis påtalemyndighetene fjerner dødsstraffen, og heller gå for livstid i fengsel.

Forsvarerne sier at de har valgt denne fremgangsmåten for å ikke fornærme de overlevende og familiene til de drepte.

– Vi sier ikke at han er ikke er skyldig, men vi kan ikke erkjenne skyld når dødsstraff fortsatt er på bordet, sier forsvarer Howard Finkelstein, ifølge ABC News.

Observasjoner

19-åringen sitter for tiden i full isolasjon i Broward County Jail. Her blir Cruz nøye observert av fengselsbetjenter. Observasjonene som er gjengitt av The New York Post, er gjort mellom 17. og 24. februar. Ifølge avisen skal han ha blitt sett smilende og leende. 19-åringen blir beskrevet som velstelt og stille, men rastløs om natta.

Videre har betjentene bitt seg merke i følgende:

«Han følger kommando, snakker rolig og lite. Cruz fremstår roligere enn normalt i sine bevegelser.»

23. februar ble Cruz flyttet til en annen celle, og her fikk han besøk av sine advokater. I samtalen med advokatene skal han både ha smilt og ledd.

Sliter med å sove

Fengselsbetjentene sier at 19-åringen unngår øyekontakt. Han sitter ofte og stirrer rett ut i luften. Ifølge avisen har Cruz spurt om å få lese bibelen før han legger seg.

Om natten sliter han med å sove, og han stirrer ofte rett i veggen.

Massedrapsmannens advokat, Gordon Weekes sier imidlertid at man ikke skal legge så mye i observasjonene som er gjort.

– Observasjonene er ikke gjort av psykologene som behandler han i fengslet, og de viser ikke et fullstendig bilde. De er generert fordi Cruz har en høy-profilert sak, og fordi han er på selvmordsvakt, sier Weekes.