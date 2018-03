En stor leteaksjon ble satt i gang i Spania da åtte år gamle Gabriel ble meldt savnet.

Etter to uker ble han funnet død i bilen til farens kjæreste, Ana Julia Quezada (43).

Drepte i sinne

Quezada hadde aktivt vært med i letingen etter kjærestens sønn da politiet pågrep henne med liket av 8-åringen i bagasjerommet på bilen.

Etter først å ha nektet straffskyld, har stemoren nå tilstått at hun drepte Gabriel.

Obduksjonsrapporten viste at gutten døde som følge av kveling, men i Quezadas tilståelse kommer det frem at hun først slo ham hardt i hodet med bakende etter en diskusjon dem i mellom, skriver BBC.

I følge El Pais, skal Quezada ha sagt at hun handlet i forsvar fordi gutten var sint.

Stemoren skal deretter ha handlet i panikk. Hun kvelte han, kledde av ham og begravde ham. Gabriels klær ble funnet 30 kilometer unna åstedet.

SAVNET: Gabriel var savnet siden 27.februar. Han ble funnet død søndag 11.mars. Foto: ProteccionCivilEjido/Twitter

Saken har fått mye oppmerksomhet i Spania. Etter at Gabriel ble meldt savnet deltok over 4000 politi og frivillige i søket etter den unge gutten. Et bilde av en blå fisk, inspirert av Gabriels forkjærlighet for havet, ble postet overalt på sosiale medier med teksten #TodosSomosGabriel, – «Vi er alle Gabriel»

Før Quezada tilstod drapet var det store demonstrasjoner for å gjeninnføre dødsstraff for å straffe den som tok livet av Gabriel. Dødsstraff ble avviklet i Spania i 1978.

Etterforsker tidligere saker

Quezada ble født i den Dominikanske republikk og flyttet til Spania i 1995 med sine to døtre på to og fire år.

Samtidig med drapssaken har politiet tatt opp en sak fra 1996 der en fire år gammel jente skal ha dødd mens Quezada passet på henne. I følge BBC skal hun ha falt ut av et vindu. Politiet konkluderte da med at dødsulykken var et uhell.