Matkontrollen har veid innholdet i kyllingwrapper fra de populære kjedene Starbucks, Deli de Luca, Narvesen og Espresso House. Dette ble gjort i fire omganger. I tillegg har klinisk ernæringsfysiolog Cathrine Borchsenius sett på ingredienslista.

– Det er litt lite protein, og det betyr lite kylling, og så er det litt forskjellpå hvor mye grønnsaker det er, sier Borchsenius.

Hun sier mange av wrappene er greie, men at mengden fyll blir for lite og mengden lefse blir for mye.

Store variasjoner

Borchsenius trekker frem wrappen fra Espresso House som et godt alternativ fordi den har mindre lefse og mer fyll enn de andre wrappene. Men, når Matkontrollen tar flere stikkprøver av wrappen viser det seg at det er store variasjoner på hva man egentlig får.

Matkontrollen har undersøkt innholdet i wraps fra kiosk-kjedene. Dette er Espresso House sin. Foto: Marte Pettersen.

I to av wrappene fra Espresso House var det 26 gram kylling, i en var det 37 gram, mens i det den fjerde wrappen var hele 71 gram kylling.

– I denne kyllingwrappen skal det være ca. 50 gram kylling, sier administrerende direktør i Espresso House Torodd Gøystdal.

– Har ikke fulgt oppskriften

Gøystdal forteller at det er manuelle rutiner i deres produksjon og at det dermed kan skje avvik. Han sier til Matkontrollen at deres kunder uansett er fornøyd.

– Produktet hadde ikke kunne selge så mye hvis ikke gjestene hadde vært fornøyd. Så vi tror at gjestene er fornøyd, alle indikasjoner tyder på det, sier Gøystdal.

Gøystdal sier at de store forskjellene Matkontrollen fant skyldes svikt i produksjonen.

– Her er det en person på morgenen som ikke har fulgt oppskriften, sier Gøystdal.