I dag er det ti år siden 23 år gamle Martine Vik Magnussen fra Asker ble funnet voldtatt og drept i London.

I en ny video sluppet av britisk politi i dag kan man se mistenkte Farouk Abdulhak og Martine Vik Magnussen i det de forlater nattklubben Maddox i London 14. mars 2008.

Ifølge politiet viser videoen en glad og avslappet Martine under en eksamensfeiring. Drapet skjedde senere samme natt.

– Etter ti år er ambisjonen vår fortsatt den samme: Å oppnå rettferdighet for Martine, sier sjefetterforsker i Metropolitan Police, Andy Partridge.

– Har mer håp nå

Klokken 11.30 norsk tid i dag skal pappa Odd Petter Magnussen lese opp en uttalelse som blir overført direkte på Metropolitan Police sine Facebook- og Instagram-kontoer.

Martines far, Odd Petter Magnussen, er nå på plass i London for nye samtaler med britiske utenriksmyndigheter og Scotland Yard. Til stede var også Alistair Burt, ministeren som har ansvar for Midtøsten og Nord-Afrika.

– Ja, jeg har mer håp nå, sier Magnussen til TV 2.

Han begrunner dette med at de stadig har nye møter og at britiske myndigheter viser et stor engasjement for saken. Han ønsker imidlertid ikke utdype hva som blir diskutert i møtene.

– Jeg er veldig rørt over britiske myndigheters innsats, sier han, og legger til at det er krevende, men at støtten fra Martine-stiftelsen betyr mye.

Ble aldri straffeforfulgt

Martine var student ved Regent Business School i London da hun ble drept, og ble sist sett i live på utestedet Maddox.

ETTERLYST: Farouk Abdulhak. Foto: Metropolitan Police

Dagen etter ble hun meldt savnet av venninnene før politiet fant henne i kjelleren til en leilighet disponert av Farouk Abdulhak. Han hadde vært sammen med Martine og venninnene på Maddox kvelden før, og ble raskt mistenkt for drapet.

Men Abdulhak hadde allerede kommet seg til Jemen, og fordi det ikke eksisterer noen utleveringsavtale mellom Storbritannia og Jemen, har han aldri blitt straffeforfulgt for drapet.

Det vil han heller ikke bli, med mindre han frivillig melder seg for britisk politi.

Vil ikke forsvinne

I de ti årene som har passert siden drapet har både politiet og familien gjentatte ganger forgjeves bedt Abdulhak om å returnere til Storbritannia.

– Abdulhak flyktet til et annet land for å fortsette sitt liv, og han mottar fortsatt beskyttelse. I ti år har han ignorert vårt ønske om at han skal komme tilbake for å bistå i etterforskningen, sier Partridge.

Han forsikrer om at tidens gang ikke vil føre til at denne saken forsvinner, og at Abdulhak for alltid vil være etterlyst for drapet på Martine.

– Han var en gjest i landet vårt da drapet skjedde, og jeg mener at det eneste ansvarlige å gjøre er å komme tilbake.