Stephen Hawkings familie opplyser i en pressemelding at den verdenskjente fysikeren og matematikeren døde i sitt hjem i Cambridge i Storbritannia onsdag.

– Vi er svært lei oss for at vår elskede far gikk vekk i dag. Han var en stor forsker og en ekstraordinær mann, og hans arbeider og arv vil leve videre i mange år, sier barna Lucy, Robert og Tim i en uttalelse gjengitt av en rekke britiske medier.

Familien skriver videre at Hawking har inspirert mennesker over hele verden med sitt mot, utholdenhet og humor.

– Han sa en gang: «Det ville ikke vært mye av et univers hvis det ikke var hjemmet til de menneskene du elsker». Vi vil savne han for alltid, heter det videre.

Dødsfallet er også blitt bekreftet av en talsperson ved Cambridge University, skriver den amerikanske storavisen New York Times.

Verdenskjent

Hawking har arbeidet med rom-tid-teori, gravitasjonsteori og kvanteteori. Han har gitt ut mange populærvitenskapelige bøker og mottatt en rekke priser.

Han var blant verdens aller mest berømte vitenskapsmenn. Han er blant annet kjent for sitt arbeid med gravitasjonsteori og kvanteteori, og for sin teori om svarte hull og hvordan universet begynte. Han ble verdenskjent i 1988 da han ga ut boken «A Brief History in Time». Det ble solgt mer enn ti millioner eksemplarer av boken.

Hans liv har blitt filmatisert flere ganger. I 2014 kom filmen «The Theory of Everything», som blant annet ble Oscar-nominert til beste film.

Alvorlig sykdom

Stephen Hawking ble født i Oxford i England 8. januar 1942. Familien kommer egentlig fra Nord-London, men hadde flyttet vekk for å unnslippe det tyske bombardementet av den engelske hovedstaden.

Hawking studerte fysikk i Oxford før han dro til Cambridge for å ta videreutdanning i kosmologi. Hawking har siden arbeidet som professor ved University og Cambridge i 30 år. Ved Cambridge hadde han tittelen Lucasiansk professor i matematikk – en meget prestisjefylt tittel som blant annet Sir Isaac Newton hadde fra 1669 til 1702

Hawking har tre barn sammen med sin første kone Jane Hawking, som han skiltes fra i 1995. Samme år giftet han seg med Elaine Mason, og det ekteskapet varte fram til 2006.

Hawking ble allerede som 20-åring diagnostisert med den uhelbredelige og progressive nevromotoriske sykdommen ALS. Da han skulle gifte seg med sin første kone i 1964, fikk han den nedslående beskjeden om at han antageligvis ikke hadde mer enn tre år igjen å leve. Han er antageligvis blant de som har levd lengst med sykdommen.

Ifølge Scientific American er gjennomsnittlig forventet levealder hos de som blir diagnostisert med ALS nettopp det; 2-3 år. Men rundt halvparten av pasientene overgår disse forventningene, og det er noen få som lever i lang tid etter å ha fått diagnosen.