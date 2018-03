Den lille frenchie-valpen døde under United Airlines' flyvning mellom de amerikanske storbyene Houston og New York mandag kveld.

Medpassasjer June Lara satt på seteraden bak hunden og eierne, og ble vitne til at valpen ble plassert i hattehyllen.

Hun forteller om hendelsen på sin Facebook-side.

– Jeg satt bak familien på tre og så på meg selv som heldig, hvem føler ikke det når du får sitte i nærheten av en valp? Uansett, besetningen på UA1284 følte at det uskyldige dyret hadde det bedre stappet inn i hattehyllen uten luft og vann. De insisterte på at valpen skulle være innelåst i tre timer uten noen form for luftstrøm. De forsikret så omstendelig om at kjæledyret var trygt at moren godtok dette, skriver hun.

Today, I boarded my first United Airlines flight. On my way, I saw a Frenchie that looked identical to my own precious... Posted by June Lara on 12. mars 2018

Fant hunden død etter landing

Ifølge nyhetsbyrået Associated Press (AP) var hunden i en spesiallaget veske som passer under flysetene. Til tross for dette ble hunden, ti måneder gamle Kokito, altså plassert i hattehyllen.

– Min kone spurte gjentatte ganger om å få ha hunden ved føttene, sier hundeierens ektemann, Brayan Castano, til Buzzfeed News.

– Hun spurte deretter om hunden ville være OK. Flyvertinnen ville ikke la henne ha Kokito ved føttene og forsikret om at han ville ha det bra. Vitner kan bekrefte det, legger han til.

Ifølge nyhetsbyrået har flere passasjerer fortalt at de hørte bjeffing under flyturen. Først da flyet hadde landet på LaGuardia-flyplassen i New York, forsto de at hunden var død.

– På slutten av flyturen fant kvinnen hunden sin død. Hun satt i flyets midtgang og gråt, og alle passasjerene rundt var sjokkerte, skriver en annen passasjer, Maggie Gremminger, på Twitter.

At the end of the flight, the woman found her dog, deceased. She sat in the airplane aisle on the floor crying, and all of surrounding passengers were utterly stunned. (3) — MaggieGremminger (@MaggieGrem) March 13, 2018

– En tragisk hendelse

Flyselskapet legger seg paddeflate etter hendelsen.

– Det er en tragisk hendelse som aldri burde ha skjedd siden kjæledyr aldri skal plasseres i hattehyllen, sier talsmann for United Airlines, Charles Hobart, til AP.

Talsmannen forteller at flyvertinnen ba eieren plassere buret med hunden i hattehyllen fordi buret var i veien i midtgangen. Det er foreløpig uklart hvorfor buret ikke plassert foran stolen foran, skriver nyhetsbyrået.

En passasjer forteller imidlertid til ABC News at flyvertinnene ikke visste at det var en hund i vesken.

– Hun sa at hun ikke visste at det var en hund i vesken, og at hun aldri ville ha bedt om at den ble plassert i hattehyllen dersom hun visste dette, sier passasjeren.

United Airlines har ikke kommentert denne påstanden overfor tv-kanalen.

Etterforsker

Ifølge Charles Hobart har flyselskapet satt i gang etterforskning av dødsfallet. Dødsårsaken er ikke fastslått, men selskapet har tilbudt seg å betale for obduksjon.



Selskapet har også refundert beløpet familien betalte for billettene, samt ekstraavgiften de betalte for å ta med seg hunden om bord.

Denne saken kommer på et lite beleilig tidspunkt for det amerikanske flyselskapet. Det siste året har selskapet fått mye negativ omtale etter at en 69 år gammel passasjer ble slept ut av et av selskapets fly, noe som førte til at to personer fikk sparken. I tillegg har selskapet også havnet i medias søkelys etter flere andre saker, blant annet da to unge jenter ble nektet å fly fordi de hadde på seg tights.

ABC News viser til statistikk fra amerikanske transportmyndigheter som viser at United Airlines er det amerikanske flyselskapet med høyest andel hendelser som ender med mistede, skadde eller døde kjæledyr. Ifølge Transportdepartementet blir det registrert 2,24 hendelser per 10.000 dyr som blir fraktet med selskapets fly.