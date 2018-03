Se hvordan Manchester United røk ut av Mesterligaen i Sportsnyhetene øverst!

Wissam Ben Yedder og Sevilla sendte Manchester United ut av Champions League med 2-1 sammenlagt. Det tok ikke mange minutter fra kampslutt på Old Trafford til Liverpools toppscorer Mohamed Salah tok til sosiale medier.

På historien sin på Instagram la han ut et bilde av seg selv med en banner av Mesterliga-trofeet i bakgrunnen. Han la også ut en melding på Twitter om at han ser frem til trekningen av kvartfinalene.

– Champions League-trekningen kan ikke komme raskt noen, skriver egypteren.

The UCL draw can't come soon enough 😁 — Mohamed Salah (@22mosalah) 13. mars 2018

Det skjer dagen etter at Manchester United-back Ashley Young la ut et bilde på sin Instagram-profil med et bilde av seg selv og teksten: «Ikke spør meg mer om han er i lommen min. Jeg lover at han ikke er det.»

Salah er toppscorer sammen med Tottenham-spiss Harry Kane denne sesongen med 24 mål, men Liverpool-vingen klarte ikke å sette sitt preg på lørdagens storkamp mot Manchester United, som vant 2-1. Young fikk mye av æren for å ha stoppet Salah.

– Han var ekstremt tett på og plaget Salah. Han kunne ikke gjort det uten at laget var bra defensivt, for du kan ikke bli for isolert alene med ham. Salah trenger ikke mange meter, men han fikk dem ikke. Manchester United nøytraliserte Liverpools største trussel og plutselig var han helt usynlig. Dette var den kampen han har vært minst synlig i Liverpool-drakt, sa TV 2s ekspert Simen Stamsø Møller i sin analyse i Fotballkveld.

Fotballeksperten var ikke like imponert over Uniteds spill mot Sevilla tirsdag.

– Det var litt sjokkerende. Jeg har aldri sett maken til fall. Jeg skjønner at kommer en utladning etter Liverpool-kampen, men jeg har aldri under José Mourinho sett det gå fra så imponerende til så skuffende. Det føltes som en treningskamp helt til scoringene kom, sa Stamsø Møller tirsdag kveld.