Justisminister Sylvi Listhaug har fått kraftig kritikk fra flere hold etter et Facebook-innlegg som kritiserte Arbeiderpartiet.

«Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet», skrev Listhaug.

Reaksjonene lot ikke vente på seg, og flere partier har krevd en unnskyldning fra justisministeren. Tirsdag kveld snakker Listhaug for første gang om Facebook-innlegget:

«Min tanke med facebookinnlegget var kun å diskutere forslaget som gir oss mulighet til å ta statsborgerskapet fra fremmedkrigere på en rask og effektiv måte», skriver Listhaug i et nytt Facebook-innlegg.

«Det var aldri, aldri i mine tanker at dette skulle kunne kobles til den grusomme massakren på Utøya som rammet så utrolig mange uskyldige mennesker og det norske demokratiet. Det ville vært fullstendig forkastelig. Det var verken min mening eller hensikt å såre noen og det håper jeg virkelig å bli trodd på», fortsetter justisministeren.

Votering i Stortingets kommunalkomité

Videre skriver hun at hun har stor medfølelse for de etterlatte som mistet sine kjære på Utøya og alle de som opplevde det som skjedde i 2011.

«Terrorbekjempelse er en viktig sak som vi må og skal diskutere. Jeg skal gjøre mitt for å bidra til en saklig debatt! Jeg ble lei meg da Ap-lederen sa i sin landsstyremøte-tale at jeg bevisst nører opp under det hatet som tok så mange liv den 22. juli. Det er å tillegge meg holdninger jeg ikke har. Denne debatten har bevisstgjort meg og mange andre hvor viktig det er å ta hensyn til alle de som har opplevd terror», avslutter Listhaug.

Det første Facebook-innlegget fra justisministeren kom i etterkant av en avstemning på Stortinget, hvor Frp og Høyre ville gjøre det mulig å frata personer som utgjør en trussel mot rikets sikkerhet statsborgerskapet uten å gå via domstolene.

Det ville ikke resten av Stortinget, som mente at det må være opp til domstolene å behandle denne typen spørsmål. Etter voteringen i Stortingets kommunalkomité, valgte Listhaug å dele bildet på Facebook og rette skytsen mot Arbeiderpartiet.

«Vi vil inndra pass og statsborgerskap til fremmedkrigere og terrorister raskt og effektivt. Det vil Arbeiderpartiet stemme ned. I kampen mot terror kan vi ikke sitte og toe hendene våre», skrev Listhaug, i tillegg til å publisere bildet hvor det altså stod at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Reaksjoner

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre var en av mange som ble opprørt over Listhaugs uttalelser.

– Det er grovt, og dette er et gjentakende mønster fra Listhaug. Utspillet kommer samme dagen som Utøya-filmen har premiere – Arbeiderpartiet har erfart hva terrorisme er. Dette er veldig trist, og det forteller om en bitteliten justisminister. Da spør jeg meg om vi også har en bitteliten statsminister som lar dette passere, sa Støre.

Tirsdag tok Støre et nytt nådeløst oppgjør med Listhaug under Aps landsstyremøte.

– En justisminister som bevisst, kalkulert nører oppunder akkurat det hatet som tok så mange liv 22. juli. Og en kunnskapsminister som tror 22. juli er et spill – et kort – et hvilket som helst «argument», og en feig statsminister, sa partilederen i sin tale.

– De siste dagene har fått ofre fra Utøya til å gråte i sinne og reise seg i protest. Dit har altså samboerskapet med Fremskrittspartiet tatt partiet Høyre. Til uanstendighetens utmarker, fortsatte Støre.

Statsminister Erna Solberg sa følgende til TV 2 tirsdag ettermiddag:

– Jeg har sagt, og gjentar, at Listhaugs Facebook-status var over grensen for hva som er akseptabelt, i forhold til politisk debatt, og et for sterkt angrep på Arbeiderpartiet. Jeg registrerer at Jonas Gahr Støre bruker sterke karakteristikker av meg og regjeringen. De er ikke nye og han sa tilsvarende i valgkampen. Jeg tror alle politikere ønsker å bekjempe terror, og det er viktig å ikke tillegge politiske motstandere meninger de ikke har.

Det er ikke bare opposisjonen som har ment at Listhaug tråkket over streken. Venstre-leder Trine Skei Grande, som sitter i samme regjering som Listhaug, har betegnet Listhaugs kritikk av Arbeiderpartiet som helt urimelig.

– Alle partier er for å bekjempe terror, men det må skje på rettsstatens premisser. Venstre er i likhet med et stort flertall på Stortinget uenig med forslaget fra den forrige regjeringen om å frata folk statsborgerskap uten domstolskontroll. Jeg har forståelse for at Listhaug er skuffet over å ikke få støtte for forslaget sitt, men kritikken hun retter mot Ap er totalt urimelig, uttalte Grande.