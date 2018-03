Mannen som ble skutt på Bjørndal i Oslo natt til mandag, døde i ettermiddag. Saken etterforskes nå som drap, melder NRK.

Politiinspektør Grete Lien Metlid, leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, bekrefter overfor TV 2 at Oslo-politiet har startet drapsetterforskning i saken.

Det er foreløpig ingen som er pågrepet i saken. Ifølge politiet pågår det en omfattende etterforskning.

Hans nærmeste pårørende ble varslet mandag, opplyser politiet.

Den polske mannen i begynnelsen av 30-årene ble funnet skutt i et garasjeanlegg ved et boligområde. Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 06 mandag.

Hastet til sykehus



Da politiet fant ham med skuddskader i garasjeanlegget under en lavblokk, var han bevisstløs og ble hastet til sykehus, opplyste innsatsleder Brian Skotnes til TV 2 på stedet.

Noen timer etterpå ble det opplyst at tilstanden til mannen var stabil, men så forverret situasjonen seg igjen. TV 2 vet at mannens familie fløy fra Polen til Oslo og var til stede på Ullevål sykehus tirsdag formiddag.

Seks timer før skytingen på Lambertseter, ble det løsnet en rekke skudd på Lambertseter, men ingen ble skadd. Kort tid før skytingen på Bjørndal pågrep politiet tre personer i denne saken. Grete Lien Metlid opplyser til TV 2 at politiet etterforsker begge skyteepisodene under ett.