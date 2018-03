Det vakte oppsikt internt i Skiforbundet da Alexander Stöckl gikk ut i et intervju med TV 2 og hevdet at hopp var mer verdt enn alpint og langrenn internasjonalt. Samtidig som han antydet at flere i Skiforbundet ikke skjønte verdien av hoppsporten.

TV 2 vet at flere ansatte i Skiforbundet har reagert på uttalelsene. Og i kveld forteller Stöckl til TV 2 at sportssjef Clas Brede Bråthen ble kalt inn på teppet av skipresident Erik Røste for å forklare utspillet. Også generalsekretær Stein Opsal var til stede på møtet.

– Det har blitt en del snakk om det jeg sa om verdiene rundt hopp-arrangementene. Men de verdiene jeg snakket om har jeg fra FIS, så det er ikke jeg som finner på de tallene der, sier Stöckl.

– Likte ledelsen i Skiforbundet dårlig det du sa i intervjuet?

– Tja, dårlig. De var i alle fall interessert i å vite hvorfor jeg gikk ut med sånne ting.

– Vi hadde en prat

Skipresident Erik Røste bekrefter at han hadde et møte med sportssjef Clas Brede Bråthen tirsdag formiddag i kjølvannet av Stöckls intervju med TV 2.

– Vi hadde en prat i dag der vi ble enige om å sette oss ned etter sesongen og prate mer rundt disse tingene. Det er travelt for oss alle på vinteren, så det er ikke like lett å få tid til å prate grundig om ting. Så det var egentlig ikke noe mer dramatisk enn det, sier Røste til TV 2.

Han støtter Stöckls uttalelser om at Raw Air er et svært viktig arrangement for Skiforbundet i framtida.

– Det er et veldig bra konsept som jeg har enormt stor tro på. Og jeg tror at når man setter seg ned og ser tilbake om noen år, så vil vi tenke at med Raw Air var vi virkelig framtidsrettet og litt forut for vår tid, sier Røste.

– Føler du at utspillet til Stöckl var ufint med at det på en måte angriper andre ansatte i Skiforbundet?

– Jeg opplever at Stöckl har et brennende hjerte og engasjement for idretten sin. Og jeg tror vi alle er enige om, og ønsker å få Raw Air til å bli enda bedre i årene som kommer.

Vil ikke kommentere møtet

Clas Brede Bråthen ønsker ikke kommentere møtet med sjefen.

– Dette får dere ta med Røste, sier han kort.

Men i følge Stöckl endte det med en positiv dialog.

– Vi er enige om at vi skal få mer informasjon om ting framover slik at vi vet mer sikkert hva vi snakker om. Så dialogen er god, sier Stöckl.

Også løperne har fått med seg utspillet til sjefen, og Robert Johansson håper at hopp-sporten kan få et ytterligere løft i Norge. I dag tok hjemmepublikummet helt av med løsbarter i alle størrelser og varianter til ære for hjemmefavoritten.

– Det er klart at dette er et viktig arrangement for oss. Og det er fint for oss som utøvere at folk engasjerer seg og kommer på hopprenn. Jeg er litt stolt av det jeg opplevde på Lillehammer i dag, sier Johansson til TV 2.