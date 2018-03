Se reportasje om Kraugerud i videovinduet øverst!

Grethe Kraugerud snur opp ned på livet og flytter til et land der kvinner ikke får lov til bade offentlig eller prøve kle i butikkene.

Der skal den tidligere norgesmesteren lære kvinner å bokse.

– Jeg gjør dette fordi jeg vil at jentene der nede få sjansen til noe vi i vesten tar for gitt. Å dyrke sin idrett, sier Grethe Kraugerud når TV 2 møter henne på Ila Gym i Oslo hvor hun er bokseinstruktør.

I 2015 startet Halah Alhamrani FLAG boxing (Fight Like A Girl) i byen Jeddah, Saudi-Arabia. Et gym kun for kvinner. Nå har han ansatt Grethe Kraugerud som skal bidra med sin erfaring fra yrket som profesjonell bokser.

– Søker du på jentegym i Saudi-Arabia så kommer det ikke opp på nettet. Det er veldig "underground", du må få en invitasjon fra henne (Halah Alhamrani jour.anm) for å komme inn på gymmet. Det er litt spesielt, men det er veldig spennende å reise dit og så man må bare ta det sånn som det kommer. Hvis det er forferdelig så får man bare reise hjem igjen, sier Kraugerud.

Drømmer om å få jentene til OL

Den store drømmen til Halah Alhamrani og Grethe Kraugerud er at jentene de lærer opp skal komme seg til OL i Tokyo 2020.

– Det hadde vært dødskult. Jeg vet ikke hvordan nivået er der nede eller om det er mulig i det hele tatt. Jeg har masse erfaring fra flere boksekamper og mesterskap. Vi har to år på nå det målet og få kvinnene til bokse internasjonalt, sier den tidligere norgesmesteren i boksing.

Hun tror det vil ha hjelpe rettighetene til kvinnene i landet.

– Får de lov til å bokse internasjonalt og kunne forsvare seg selv, vil de føle seg mye tryggere. De får selvtillit og det blir lettere for dem å gå alene i gatene. Jeg håper det vil gi dem en god følelse, forteller Grethe Kraugerud.

Fremskyndet bryllupet

Grethe Kraugerud reiser ikke alene til midtøsten. Med seg har hun samboer og businesspartner Kjartan Bjørkvold. Paret har nemlig fremskyndet bryllupet for å komme seg fortest ned til Saudi-Arabia.

– Vi hadde tenkt å gifte oss, men for å få visumet så fort som mulig fremskyndet vi bryllupet. Så når blir det bryllup om en uke og så tar det noen få uker før papirene er i orden, sier Kraugerud med latter.

Paret regner med å være på plass i april og gleder seg til tross for at hverdagen blir noe helt annet enn hva dem er vandt til i Norge.