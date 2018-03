Bergen tingrett har dømt en 37 år gammel mann til fengsel i ett år og to måneder for deling av seksuelle overgrep mot barn og krenking av sin ektefelle.

Ifølge dommen fra Bergen tingrett brukte 37-åringen Skype til å chatte med andre om seksuelle overgrep mot barn.

– Innholdet i disse chattene er delvis ekstremt i sin beskrivelse av overgrep mot barn og andre typer overgrep, står det i dommen.

Fra oktober 2015 til april 2016 utga han seg for å være ektefellen, og delte ved flere anledninger bilder av henne, fremgår det av dommen.

Trodde det var kona

Fordi han konsekvent utga seg som kvinne på Skype, trodde politiet først at det var hans kone som var involvert i saken. Misforståelsen ble etter hvert oppklart, og 37-åringen erkjente de faktiske forhold, heter det i dommen.

Tingretten mener hans bruk av konas identitet var «særlig graverende».

Mannen erkjente ikke straffskyld, og hadde ifølge rettsboken ingen tanker om at kona skulle oppfatte krenkelsen. Kvinnen har forklart tingretten at hun i 2013 ble kontaktet av en mann på sitt arbeidssted. Vedkommende trodde han hadde hatt kontakt med henne på nettet. Da hun benektet dette, ble den fremmede mannen oppbrakt over å bli avvist.

Hun spurte 37-åringen om råd, men det kom ikke ut noe mer av den saken, heter det videre. Tingretten mener at 37-åringen alt i 2013 må ha forstått at det var hans aktivitet på nettet som utløste kontakten mellom den fremmede mannen og hans kone, uten at det avholdt ham fra å fortsette aktiviteten i nærmere tre år.

– Sterkt uenige og kommer til å anke

37-åringens advokat, Eirik Nåmdal, sier til TV 2 at hans klient ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av episoden fra 2013.

– Vi er sterkt uenig i dommen, og kommer til å anke den til lagmannsretten. Anken gjelder hovedsaklig punkt tre i tiltalen og vurderingen av straffeutmålingen, sier Nåmdal.

Punkt tre i tiltalen gjelder at 37-åringen har utvist hensynsløs atferd som krenker ektefellens fred. Ifølge dommen har dette skjedd ved at han i «over tre år (...) har hengt ut sin ektefelle på nettet» gjennom chattingen om overgrep, og ved å sende nøytrale, men høyst private bilder av henne til andre. Hun var ifølge dommen «fullt ut identifiserbar gjennom kombinasjonen av tekst og bilder».

Retten mener han ikke har forstått alvoret

Straffeutmålingen beskrives i dommen som krevende, og at tidligere dommer på chatting om seksuelle overgrep mot barn, uten at det har vært realiteter bak overgrepshistoriene, ikke har hatt samme omfang eller innhold som denne saken. I tillegg har de ikke den ekstra dimensjonen at det er en person som lar seg identifisere, påpekes det i dommen.

Retten beskriver også 37-åringens tilståelse som svært forbeholden, og viser til at det ikke virker som at han «helt har forstått alvoret i de handlinger han har utsatt sin kone og sine barn for».

37-åringen ble også dømt til å betale 100.000 kroner i oppreisning til kona. Paret er nå separert, og kvinnen har flyttet til en - for mannen - ukjent adresse.