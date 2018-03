Klokken 18.00 tirsdag fikk politiet melding om en sjark som gikk i ring på havet utenfor Innhavet i Hamarøy kommune.

– Melder tok seg om bord i båten og fant ut at den var tom. HRS sendte ut Sea King for å søke, og like etterpå fant de en mann i havet. Han ble bekreftet død like etter, sier Odd Ivar Pettersen, operasjonsleder i Nordland politidistrikt.

Politiet har nå opprettet en undersøkelsessak for å finne ut hva som har skjedd.

Mannen var alene i båten, og ingen andre er savnet.

Pårørende er varslet i saken.