Manchester United - Sevilla 1-2 (1-2 sammenlagt)

Se målene i Sportsnyhetene øverst!

Manchester United er ute av Champions League etter å ha tapt 1-2 hjemme for Sevilla. Wissam Ben Yedder kom inn fra benken med tjue minutter igjen å spille, og i løpet av seks minutter scoret han to mål.

– Det var litt sjokkerende. Jeg har aldri sett maken til fall. Jeg skjønner at kommer en utladning etter Liverpool-kampen, men jeg har aldri under José Mourinho sett det gå fra så imponerende til så skuffende. Det føltes som en treningskamp helt til scoringene kom, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller.

Romelu Lukaku reduserte til 1-2 sju minutter før slutt, men det var den eneste gangen Sergio Rico måtte plukke en ball ut av nettet over to oppgjør mot Manchester United, som nå er ute av Champions League.

– Sevilla var mye, mye bedre. De trengte bare å få inn en målscorer. Han brukte to minutter. Det er utrolig skuffende av Manchester United. Jeg hadde ikke trodd Vincenzo Montella skulle slå José Mourinho. Se også på resultatene Sevilla har hatt rundt disse kampene. Det har vært ganske dårlige tider. Det gjør resultatet enda mer overraskende, sier Stamsø Møller.

– Jeg hadde ikke trodd at Steven N’Zonzi, Franco Vázquez eller Éver Banega skulle være på et så mye høyere nivå enn Manchester Uniteds spillere. Det var en skikkelig knockout, fortsetter han.

– Første målet avgjorde

For første gang i klubbens historie er Sevilla klare for kvartfinale i Mesterligaen. Spanjolene får med seg Roma, som slo ut Sjakhtar Donetsk med 1-0 i den italienske hovedstaden og er videre med bortemål og 2-2.

Med byrival Manchester City susende mot Premier League-tittelen, har Manchester United bare andreplassen i serien og FA-cupen å kjempe om.

– Nå må Manchester United gå for pokal i FA-cupen. Det blir som i den siste sesongen til Louis van Gaal. Det blir en litt skuffende sesong, men den kan reddes med en pokal på Wembley til slutt, mener TV 2s ekspert Simen Stamsø Møller.

United-manager José Mourinho mener det første målet avgjorde kampen.

– Vi forsøkte å være aggressive fra første spark. Vi scoret ikke, og Sevilla fikk stadig mer ball og kontrollerte kampen. Vi hadde sjanser til å score, men de scoret og da ble alt mye mer emosjonelt. Det andre målet gjorde det umulig å komme tilbake, sier Mourinho til BT Sport, ifølge BBC.

Første sjanse til Sevilla

Paul Pogba var tilbake i Manchester United-troppen etter å ha mistet kampen mot Liverpool med skade, men franskmannen var henvist til benken. I stedet fikk Marouane Fellaini startplass.

Sevilla fikk den første målsjansen i kampen etter ni minutters spill da Joaquín Correa møtte et hjørnespark på første stolpe og headet like over tverrliggeren.

Åtte minutter før pause fikk Manchester United sin første mulighet da Fellaini kombinerte fint og kom seg inn i 16-meteren, før belgieren banket til med venstrefoten. Sevilla-målvakt Sergio Rico måtte slå til hjørnespark.

Etter 41 minutters spill vil nok noen hevde at Manchester United skulle hatt straffespark. Fellaini prøvde seg med et skudd fra 20 meter. Éver Banega blokkerte forsøket, men ballen var innom albuen til argentineren.

En nervøs og sjansefattig omgang ble blåst av til pause på stillingen 0-0.

Innbytteren avgjorde

Joaquín Correa fikk en stor sjanse i begynnelsen av andre omgang, men like før han skulle skyte fra 13 meter fikk Eric Bailly satt inn en susende takling.

Jesse Lingard fikk vendt opp i 16-meteren og sendt av gårde en skummel redning som sendte Sergio Rico ut i full strekk.

Etter en times spill satte José Mourinho inn Paul Pogba for Fellaini, men det løste ingen problemer for Manchester United. Ti minutter senere ble Wissam Ben Yedder satt inn for Sevilla i jakt på seiersmål.

Etter 74 minutters spill sendte Banega en fin stikker mot Ben Yedder, som stakk bak ryggen på United-forsvarerne og banket inn 1-0 bak David De Dea. Fire minutter senere headet Ben Yedder inn 2-0 for Sevilla.

Sju minutter før slutt skapte Romelu Lukaku håp med sin 1-2-redusering. Nemanja Matic flikket et hjørnespark til Lukaku, som scoret på volley.

Ben Yedder var alene med De Gea på overtid, men sviktet og satte ballen midt på Manchester United-keeperen. Hjemmelaget hadde imidlertid ikke noe mer å komme med og Sevilla kunne juble for kvartfinale og 2-1-seier.