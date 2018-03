BMW er i startgropa med tidenes SUV-år. X-familien får nemlig to helt nye medlemmer i 2018: X2 og X7.

Salget av X2 i Norge har akkurat startet.

BMWs modellbetegnelser er befriende enkle å forholde seg til. Så når BMW fortalte at de kom med en modell som skulle hete X2, visste vi omtrent hva det ville være: En kompakt SUV som i størrelse plasserer seg mellom den gode gamle storselgeren, X3, og minstemann X1.

Men finnes det en nisje mellom disse to? Ja, det gjør faktisk det. X2 er virkelig noe annet enn de andre SUVene BMW har i sortimentet.

BMW har lekt seg litt med designet på X2, og resultatet er at dette blir en liten fargeklatt i gatebildet. Særlig hvis den får en tøff farge, noe den fortjener. Kombinasjonen av offroad-styling og M-pakke fungerer godt.

Hva er nytt?

Vi har testet denne bilen med samme motor under presselanseringen i Portugal. Nå er det endelig på tide å se hvordan X2 fungerer på norske vinterveier – med telehiv og dårlig asfalt.

Hva er styrker og svakheter her?

X2 oppleves svært kvikk med 2-literen på 190 hk. Her får du faktisk et dreiemoment på hele 400 Nm, som virkelig merkes. 0-100 km/t leveres på 7,7 sekunder – og den oppleves råsterk i forbindelse med forbikjøringer.

Forbruket er imponerende lavt. 0,46 l/mil er oppgitt blandet forbruk. Det er best i klassen.

Startprisen på X2 er drøyt 400.000 kroner. Da får du 140 hk bensinmotor, manuell girkasse og forhjulstrekk.

Det er romslig i baksetet. Forsetene sitter høyt, som gjør det lett å få bena under, for de som sitter i baksetet. Det bidrar til at plassen virker overraskende god i en så kompakt bil. Bagasjerommet er på hele 470 liter.

Det store ankepunktet med testbilen er komforten. Sportsunderstellet, som er senket 10 mm, bidrar til å gjøre den morsom å kjøre aktivt. Baksiden av den medaljen passer imidlertid dårlig på dårlige veier: Det blir for stivt – og fjæringen for hard. Tidvis kan det bli litt ubehagelig. Du bør derfor teste bilen både med og uten sportsunderstell før du bestemmer deg...

Hva koster den?

Prisene starter på drøyt 400.000 kroner. Testbilen, med 190 hk og masse utstyr, ender på drøyt 600.000 kroner. Det er mye penger for en såpass liten SUV.

Når det er sagt: De kompakte utvendige målene til tross, så er den faktisk romslig nok til å fungere som en familiebil for mange.

BMW-emblemet på C-stolpen er en stilig detalj.

Hvem er konkurrentene?

Konkurrentene er først og fremst Audi Q3 og Mercedes GLA. Begge disse koster mindre – men har også mindre plass. Det er heller ingen av disse som har så skarpe kjøreegenskaper som BMWen.

Det er også en viss internkonkurranse her, med BMWs egen X1. Sistnevnte er mer komfortabel og har større bagasjerom. Men den er ikke like frekk i designet, og ikke like sportslig å kjøre.

Vil naboen blir imponert?

Om du velger en litt sprek farge, er X2 absolutt en bil som får oppmerksomhet. Den er ikke flashy, men tøff nok til at den trekker til seg noen lange blikk. Testbilen, med gul lakk og både offroad- og M-detaljer, ser barsk ut.

Broom mener:

X2 med dieselmotor er nok ikke den ideelle kombinasjonen. Såpass små SUVer er bedre egnet for bensinmotorer, i disse anti-diesel-tider. I alle fall så lenge du ikke får den med ladbar drivlinje. BMW har, enn så lenge, ingen planer om å gjøre X2 elektrisk på noen måte.

Til gjengjeld er dette ordentlig moro på veien, og designet sitter som et skudd.

Bare husk at det koster, når du legger på utstyret du vil ha. M-sport X-pakken koster for eksempel 62.000 kroner...

Interiøret byr på opplevd kvalitet som du forventer i en BMW. Girspaken er imidlertid ikke like elegant som i de større modellene, og du får ikke digitale instrumenter.

Dette mener eierne:

X2 er fortsatt blodfersk på markedet, og det ligger enn så lenge ikke inne noen omtaler av den i Brooms bilguide. Men hvis du eier en X2, så si gjerne ifra om dine erfaringer – det tar ikke lang tid. Her kan du også lese tusenvis av omtaler som ligger inne allerede.

Visste du at:

– Med X2 tilbyr BMW for første gang M-styling i kombinasjon med offroad-pakken

– X2 kan trekke opptil 2 tonns tilhenger. Det er best i klassen, sammen med Audi Q3

– Bakkeklaringen er 18,2 cm (uten M-sport-understellet)

BMW X2 20d Motor: 2-liter diesel Effekt: 190 hk / 400 Nm 0-100 km/t: 7,7 sek. Toppfart: 221 km/t Forbruk: 0,46 l/mil Bagasjerom: 470 / 1355 liter Lengde x bredde x høyde: 436 x 182 x 152 cm Vekt: 1.600 kg Pris: Fra 413.000 kroner (eks leveringsomkost.) Pris testbil: 620.000 kroner

