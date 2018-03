Onsdag 14. mars er det ti år siden 23 år gamle Martine Vik Magnussen fra Asker ble funnet voldtatt og drept i London.

Milliardærsønnen Farouk Abdulhak var den siste som ble sett sammen med 23-åringen, og ble kort tid etter drapet etterlyst av britisk politi. Han flyktet rett etter drapet til hjemlandet Jemen, der han siden har levd beskyttet av sin styrtrike far.

Verken Norge eller Storbritannia har noe utleveringsavtale med Jemen, og Abdulhak har dermed aldri blitt stilt for retten.



Martines far, Odd Petter Magnussen, er nå på plass i London for nye samtaler med britiske utenriksmyndigheter og Scotland Yard. Til stede var også Alistair Burt, ministeren som har ansvar for Midtøsten og Nord-Afrika.

Odd Petter Magnussen og Alistair Burt. Foto: Anne Sofie Mengaaen/TV 2

– Ja, jeg har mer håp nå, sier Magnussen til TV 2.

Han begrunner dette med at de stadig har nye møter og at britiske myndigheter viser et stor engasjement for saken.

Han ønsker imidlertid ikke utdype hva som blir diskutert i møtene.

– Jeg er veldig rørt over britiske myndigheters innsats, sier han, og legger til at det er krevende, men at støtten fra Martine-stiftelsen betyr mye.

Også britiske myndigheter håper sterkt på en løsning i saken, forteller Burt til TV 2.

– Vi håper at familien skal få en avslutning.