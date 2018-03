Donald Trump har sparket utenriksminister Rex Tillerson, og annonsert at hans etterfølger blir CIA-sjef Mike Pompeo.

Dette gjør at stillingen som CIAs øverste leder blir ledig, og her har Trump allerede lansert CIAs nåværende nestleder Gina Haspel som en passende arvtager.

Før Haspel offisielt kan tre inn i sin nye rolle, må hun godkjennes av Senatet. Dette er svært sannsynlig at vil skje, og i så fall blir Haspel den første kvinnelige lederen for CIA.

– Hun har de rette ferdighetene

Ifølge USA Today omtales Haspel som en høyt respektert militærveteran blant sine kolleger. Hun ble med i CIA i 1985, og har mottatt flere høytstående utmerkelser i løpet av sin karriere.

61-åringen har tilbrakt mye av tiden i CIA som hemmelig agent, med mange turer utenlands. I starten av 2017 ble hun altså valgt av Trump til å bli CIAs nestleder, med Mike Pompeo som sin overordnede.

– Gina er en eksemplarisk etterretningsoffiser og en ekte patriot som tar med seg mer enn 30 års CIA-erfaring til jobben. Hun har vist at hun er en god leder, med en nærmest skremmende evne til å få ting gjort og inspirere de hun har rundt seg, sa Pompeo da Haspel ble valgt som nestleder.

Da senator Richard Burr fikk høre at Haspel trolig ville bli CIAs øverste leder, var han ifølge NY Post full av lovord.

– Hun har de rette ferdighetene og den riktige erfaringen og dømmekraften til å lede et av landets viktigste byråer, sier senator Burr, som også er leder for Senatets etterretningskomité.

– Jeg er stolt av arbeidet hun har gjort, og jeg vet at min komité vil fortsette det gode samarbeidet med CIA under hennes ledelse, sier Burr.

Ledet tortur-fengsel

Samtidig som Haspel er en anerkjent offiser etter mange år i CIA, har hun en kontroversiell fortid. I 2002 ledet Haspel et hemmelig fengsel i Thailand, hvor terrormistenkte angivelig ble torturert for informasjon.

Ifølge rapporter drev fengselet blant annet med såkalt «waterboarding», eller «vanntortur», i tillegg til flere andre former for tortur. Blant de som på brutalt vis ble avhørt var Abu Zubaydah og Abd al-Rahim-Nashiri.

Zubaydah ble utsatt for vanntortur 83 ganger i løpet av en måned, og fikk hodet sitt slått inn i en vegg gjentatte ganger. Han skal også ha blitt innestengt i en liten kasse. Avhørene ble filmet og lagret i en safe i CIAs base i Thailand.

I 2005 kom ordrene om at videoene skulle ødelegges. Da var Haspel selv en av de som jobbet med å destruere bevisene fra fengselet hun hadde vært leder for.

Christopher Anders, som er nestleder for American Civil Liberties Unions kontor i Washington, har kalt Haspel «den sentrale skikkelsen i en av de mest ulovlige og skamfulle kapitlene i moderne amerikansk historie».

– Hun var nedgravd i tortur etter å ha ledet et hemmelig tortur-fengsel, for så å dekke over tortur-forbrytelsene ved å ødelegge videobevisene, sa Anders.

Den demokratiske Oregon-senatoren Ron Wyden har sagt at Haspels fortid gjør henne uegnet til å lede CIA. Han var også motstander da Haspel ble utnevnt til nestleder i 2017.

– Et utmerket valg

President Trump sier Haspels forfremmelse vil bli en historisk milepæl. Han tror Pompeo og Haspels tette samarbeid i CIA vil komme landet til gode, nå som de henholdsvis blir utenriksminister og CIA-sjef.

– De har jobbet sammen i mer enn et år, og utviklet stor gjensidig respekt, sier Trump.

Den republikanske senatoren Tom Cotton var selv en av kandidatene til stillingen som CIA-direktør. Han sier Haspel er «et utmerket valg», og kaller henne en «en ekte profesjonell».

Haspel selv er naturligvis svært glad for nyheten. I en offisiell uttalelse sier 61-åringen at det har vært en ære å være nestleder under Mike Pompeo, etter 30 år som offiser i CIA.

– Jeg er takknemlig overfor presidenten for muligheten, og er ydmyk for hans tro på meg, sier Haspel.