Blant annet tar landslagssjef Christian Berge med to spillere fra den ferske seriemesteren Elverum.

Playmaker Magnus Fredriksen og kantspiller Kevin Gulliksen har spilt seg inn på landslaget etter Elverums imponerende sesong i Champions League og Eliteserien.

Kevin Gulliksen kom fra Bækkelaget før sesongen og skrev nylig under for Bundesliga-klubben Minden. 21-åringen jubler for beskjeden han fikk fra Christian Berge, selv om samtalen var av det korte slaget.

– Jeg var på samling og så kom Christian bort og sa «du er med på neste samling du». Og det var det, sier Gulliksen og smiler.

Det er ikke bare Elverum-duoen som kommer med fra Eliteserien. Berge tar også med Kolstads Lasse Balstad.

Hele troppen til Golden League offentliggjøres denne uken.