Se hvordan Guardiolas Manchester City slo Stoke 2-0 i videovinduet øverst!

Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt sa opp som klubblege i Bayern München etter å ha blitt kritisert av den tyske storklubbens daværende trener, Pep Guardiola.

Guardiola hadde hele 14 spillere på skadelisten, og den nåværende Manchester City-manageren skal ha gitt Müller-Wohlfahrt skylden for 1-3-tapet for Porto i Mesterliga-kvartfinalen i april 2015. Guardiola skal ha gått til verbalt angrep på klubblegen foran Bayerns stjernegalleri.

Müller-Wohlfahrt, som blant annet har hjulpet norske idrettsprofiler, er tilbake om lege i Bayern. I en ny biografi, gjengitt av den tyske avisen Bild, langer 75-åringen ut mot Guardiola.

– Jeg vurderer Pep Guardiola som en person med lav selvtillit, som gjør alt han kan for å skjule det for andre. Det ser ut som han lever med en konstant frykt for å miste makt og autoritet. Den er større enn frykten for å tape, mener legen.

Pep Guardiola ledet Bayern München fra 2013 til 2016. Katalaneren kom inn for Jupp Heynckes, som sesongen før hadde ledet Bayern til tre pokaler.

Heynckes er i likhet med Müller-Wohlfahrt tilbake i Bayern denne sesongen.

– Klimaet endret seg under Pep Guardiola. Det ble mer og mer klart at han ikke stolte på meg og laget. På den ene siden var han totalt uinteressert i medisinske spørsmål, mens på en annen side forlangte han at vi skulle utføre mirakler, hevder Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt.

– Det kan ikke være sånn at skader som tar seks uker å lege her, blir leget over natten i Spania, skriver han i boken.

Bayerns president Uli Hoeness har forklart konflikten med kulturkonflikt og to stolte personligheter.

– En grunn til at Bayern München har blitt så suksessfulle er på grunn av den medisinske avdelingen Müller-Wohlfahrt var og er ansvarlig for, sier Hoeness, ifølge The Telegraph.

Manchester City har for øvrig tre spillere på skadelisten for øyeblikket. Benjamin Mendy pådro seg en alvorlig kneskade i sesongstarten, mens Fabian Delph og Sergio Agüero skadet seg tidligere denne måneden og trolig er tilbake etter det kommende landslagsoppholdet denne måneden.