Oppussingsprogrammet Sommerhytta er tilbake med sin andre sesong på TV 2. Her skal fire par pusse opp hver sin hytte og kjempe om å vinne den.

Programmet ble spilt inn i løpet av ti uker i fjor høst, og hyttene befinner seg ved innsjøen Lyseren i Ytre Enebakk i Akershus.

Det er Guri Solberg (41) som leder programmet denne sesongen også.

I forrige sesong, som ble sendt for ett år siden, var det studentene Emelie Lund Magnusson (26) og Preben Karlsen (29) som vant hytta.

Dette er de åtte deltakerne i årets sesong av Sommerhytta, som har premiere på TV 2 mandag 2. april:

Mona Moritzen Wenli (42)

Deltar sammen med sin datter Emilie.

Sivilstatus: Singel

Bosted: Ytre Enebakk

Hobby: Baking og fisking

– Jeg meldte meg på Sommerhytta fordi jeg vil vise at man kan pusse opp og ha det gøy samtidig. Jeg har også veldig lyst til å gjøre dette med min datter. Vi har aldri pusset opp sammen før, men synes det virker spennende. Og mest av alt så ønsker vi oss veldig en hytte, sier hun.

Emilie Moritzen Wenli (19)

Deltar sammen med sin mor Mona.

Sivilstatus: I et forhold

Bosted: Ytre Enebakk

Hobby: Tegne, male og gjøre noe kreativt

– Jeg har alltid hatt stor interesse for interiør, og jeg gikk på interiørlinjen på videregående. Jeg tenker at det vil være morsomt å ta kreativiteten ut i virkeligheten og se hvordan det virkelig er å pusse opp, innrede og style.

– Også vil jeg virkelig hjelpe mamma med å vinne ei hytte til oss. Jeg vet at det er noe hun virkelig har ønsket seg, men noe vi aldri vil ha råd til, sier hun.

MOR OG DATTER: Mona og Emilie. Foto: Espen Solli/TV 2

Martine Aaserud Kongtorp (27)

Deltar sammen med sin lillesøster Helene.

Sivilstatus: Samboer

Bosted: Aurskog

Hobby: Strikke, være ute, være med å skyte, kjøre firhjuling

– Jeg har veldig lyst på ei hytte! Og spesielt ei hytte som ligger både ved vannet og ved skogen. Jeg har ikke helt klart å overbevise samboeren min om det, og jeg visste at Helene også hadde lyst på ei hytte, så jeg tenkte at dette kunne være en morsom opplevelse for oss, sier hun.

Helene Aaserud Kongtorp (24)

Deltar sammen med sin storesøster Martine.

Sivilstatus: Samboer

Bosted: Rømskog

Hobby: Strikking, være med på skyting, være ute i naturen enten til beins eller på firhjuling.

– Det virker spennende og utfordrende å bygge sin egne hytte på ti uker. For en opplevelse det vil bli! Jeg vil overbevise folk om at jenter også kan pusse opp og ta i et tak, sier hun.

SØSTRE: Helene og Martine. Foto: Espen Solli/TV 2

Sebastian Dahlsveen (30)

Deltar sammen med kjæresten Amanda.

Sivilstatus: Samboer

Bosted: Arendal

Hobby: Sykling, ølbrygging, fotball, friluft, matlaging

– Jeg meldte jeg meg på Sommerhytta for å få oppussingserfaring, være litt utenfor komfortsonen og prøve noe helt nytt og annerledes. Og for å vinne hytta, sier han.

Amanda Øiestad Nilsen (25)

Deltar sammen med kjæresten Sebastian.

Sivilstatus: Samboer

Bosted: Arendal

Hobby: Teater, dans, miljøvern, mat, friluft og kreative krumspring

– Jeg meldte meg på for å gi meg selv og oss som par en utfordring. Og for å lære noe nytt, sier hun.

SAMBOERE: Sebastian og Amanda. Foto: Espen Solli/TV 2

Michael Angelo Justiniano (34)

Deltar sammen med fetteren Christoffer.

Sivilstatus: Forlovet

Bosted: Frogner, Oslo

Hobby: Reiser, nye opplevelser, Tesla

– Jeg har lenge ønsket meg ei hytte, og fetteren min og jeg har snakket om å kjøpe sammen en gang i fremtiden. I tillegg er det gøy med ny lærdom og nye utfordringer, og jeg har godt av å lære meg litt håndverk, sier han.

Christoffer Wiik (25)

Deltar sammen med fetteren Michael.

Sivilstatus: Gift

Bosted: Grunerløkka, Oslo

Hobby: Løping, foto, språk

– Dette er en drøm som kan gå i oppfyllelse. Jeg får være med fetteren min en hel sommer, og muligheten til å vinne ei hytte, sier han.

FETTERE: Christoffer og Michael. Foto: Espen Solli/TV 2

Sommerhytta har sesongpremiere på TV 2 og TV 2 Sumo mandag 2. april klokken 19.00.