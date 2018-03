Tirsdag ble det tidligere B-gjengmedlemmet varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, samt medieforbud. Han må sitte helt isolert frem til 27. mars.

– Han har tatt betenkningstid, sier det mannens forsvarer Jan Christian Kvanvik til TV 2.

Politiet mener at det tidligere B-gjengmedlemmet var involvert i skyteepisoden på Lambertseter like over midnatt søndag kveld.

Ingen ble skadd, men vitner har hørt mange skudd og senere sett to biler kjøre fra stedet. Den ene bilen ble stoppet i Gamlebyen senere samme natt.

I bilen satt tre menn som ble pågrepet. Det ble også funnet minst to våpen i bilen. Alle mennene ble tirsdag ettermiddag varetektsfengslet i fire uker.

Noen timer etter Lambertseter-skytingen og pågripelsen av det tidligere b-gjengmedlemmet, ble en mann skutt og livstruende skadet i en garasje på Bjørndal. Politiet etterforsker begge skyteepisodene under ett.

Kameraten ble drept

Den fengslede 32-åringen har selv vært mye i Oslo tingrett de siste ukene. Siden 17. januar har han vært offer i alvorlig sak som har pågått i sal 250.

En augustkveld i 2012 befant han og kameraten Aqeel Shahzad (31) seg i en bil utenfor en Shell-stasjon på Ensjø. Plutselig begynte en 39 år gammel mann fra Portugal å skyte. Politiet mener han var leid inn for å drepe.

Det tidligere B-gjengmedlemmet og Shahzad løp i hver sin retning: 32-åringen kom seg i sikkerhet ved å gjemme seg bak noen containere. Shahzad løp inn på stasjonen. Leiemorderen fulgte etter og likviderte ham med tre skudd.

Det tidligere B-gjengmedlemmet kom seg i sikkerhet, men kameraten Aqeel Shahzad ble drept på bensinstasjonen på Ensjø i 2012. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix

Den fengslede 32-åringen kom inn på bensinstasjonen da leiemorderen hadde kjørt fra stedet. Der fant han sin hardt skadde kamerat, som kort tid senere døde av skuddskader i brystet.

Etter det TV 2 erfarer, ser politiet ingen sammenheng mellom Ensjø-saken i 2012 og skytingen i Oslo denne uken.

Krever erstatning

TV 2 var til stede da 32-åringen inntok vitneboksen i Ensjø-saken. Det tidligere B-gjengmedlemmet forklarte at han hadde fått seg en vanlig jobb som sjåfør og at han levde et mer normalt liv nå enn tidligere. Han beskrev også sin avdøde kamerat som sin aller beste og nærmeste venn, og de var sammen hele tiden.

Denne uken går Ensjø-saken inn i sin siste fase med prosedyrer og til slutt straffeutmåling.

Jan Christian Kvanvik, advokaten til B-gjengmedlemmet, var tirsdag i fengslingsmøte. Da som forsvareren til 32-åringen.

Advokat Jan Christian Kvanvik skal denne uken både være forsvarer og bistandsadvokat for samme klient. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

I slutten av denne uka skal han igjen møte i Oslo tingrett – da som bistandsadvokaten til 32-åringen etter Ensjø-saken.

Kvanvik forteller til TV 2 at han vil be om oppreisningerstatning etter det de mener var et drapsforsøk på Ensjø.

Da kommer ikke det tidligere B-gjengmedlemmet til å være til stede.

– Det er helt uproblematisk at han ikke er der under prosedyrene, sier Kvanvik.