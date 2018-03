Se TV 2s eksperter slakte Sánchez' innsats i mot Crystal Palace øverst!

Arsène Wenger valgte å slippe Alexis Sánchez til Manchester United i januar med et halvt år igjen av kontrakten, og skal vi tro den anerkjente journalisten Raphael Honigstein var Arsenal-spillerne desperate etter å bli kvitt lagkameraten.

– Det høres ut som en vits når Arsenal sier at de «endelig har blitt kvitt Alexis Sánchez», men det er underkommunisert hvor sterkt hele Arsenal-garderoben hatet Alexis Sánchez. De følte han bare spilte for kameraene for å se ut til at han var den eneste som prøvde å få til noe, sier han i podkasten «The Totally Football Show».

29-åringen ble mot slutten av Arsenal-karrieren beskyldt for ikke å ha hodet på rett plass og for ikke å gjøre sitt ytterste for London-klubben.

– Arsenal kunne vise frem statistikk i garderoben etter hver kamp forrige sesong, og Sánchez ville kommet dårligst ut av alle på antall kilometer og på pasninger, sier tyske Raphael Honigstein, som blant annet har skrevet den autoriserte biografien om Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Alexis Sánchez har heller ikke tatt Manchester United med storm etter byttehandelen med Henrikh Mkhitatryan. Nylig fikk han sterk kritikk etter en svak omgang da Manchester United lå under til pause mot Crystal Palace.

– Han hadde sesongens beste kamp her med Arsenal, og dette er i bortimot sesongens verste omgang av Sánchez. Han vil alltid mye, men han har hatt 19 balltap. Det er ganske voldsomt. Det er tall man må ta med en klype salt, for det er ofte de offensive, gode spillerne som gjør de vanskelige tingene. Her er det mer at han ikke får til de enkle tingene. Det er merkelig å se, sa TV 2s Premier League-ekspert Simen Stamsø Møller.

Sánchez står med bare ett mål på ni kamper for Manchester United. Manager José Mourinho forventer mer av chileneren neste sesong.

– Han er ingen unggutt. Han har mange år bak seg og har stor erfaring. Jeg tror ikke en chilensk landslagsspiller med fortid i Chile mangler press. Jeg er sikker på at neste sesong vil bli bedre, sier portugiseren.

Heller ikke Arsenal har fått noe stort løft etter Alexis Sánchez' exit. Klubben er hele tolv poeng bak Liverpool på fjerdeplass, men har stø kurs mot kvartfinalen i Europaligaen etter å ha slått Milan 2-0 borte i første kamp.