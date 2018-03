Popcorn inneholder hovedsakelig de tre ingrediensene maiskorn, fett og salt, forteller klinisk ernæringsfysiolog Ida Marie Pedersen til Matkontrollen.

– Sammenliknet med chips inneholder det mer fiber, mindre fett og mindre energi gram for gram, og er derfor sunnere for oss, sier hun.

En annen informasjon til glede for popcornelskere, er at Pedersen kaller popcorn for «volumeffektivt». Hun forklarer at én porsjon popcorn, 30 gram, tilsvarer ca. 1 liter potetgull.

– Popcorn er lett og luftig, så volummessig kan du spise mer enn det du kan med chips, sier hun.

Rema 1000 vinner smakstesten

Matkontrollen har undersøkt hvilken av de ferdigsaltede mikropopcorn-typene som finnes i dagligvarebutikkene som smaker best. Femten studenter fra ulike studentforeninger i Oslo har smakt seg gjennom fire typer micropopcorn: Rema 1000, Eldorado, Coop og Maarud. Ifølge studentene bør popcorn være crunchy og ha passe mengde salt. Rema 1000 havnet på førsteplass.

POPCORNTEST: Matkontrollen har smakstestet mikropopcorn. Foto: Siri Ahmer Nilsen.

– Jeg synes dette mikropopcornet smakte mye bedre enn Eldorado og Maarud sitt, sier Sarah Hagerup om Rema 1000-popcornet.



Dette popcornet var populært hos samtlige i panelet.

Student Sean William Bråthen er enig med Hagerup.

– Dette er tilnærmet det ideelle popcornet for min del, sier Sean William Bråthen til Matkotnrollen.

TESTVINNER: Mikropopcornet fra Rema 1000. Foto: Siri Ahmer Nilsen.

På andre siden av skalaen havnet Coop.

– Dette mikropopcornet kjennes ut som at det er veldig oljete i forhold til de andre. Du smaker det ikke, men du kjenner det, sier Sean William Bråthen om Coop sitt eget mikropopcorn.

Palmeolje i Coops mikropopcorn

I tillegg til å ende på sisteplass i smakstesten, er Coop sitt mikropopcorn den typen som ernæringsfysiolog Pedersen ber folk om å styre unna.

– Produktet har et klart høyere innhold av salt og i tillegg bruker produsenten palmeolje, noe som er svært uvanlig i produkter i Norge i dag, forklarer Pedersen.

På sisteplass: Coops mikropopcorn. Foto: Siri Ahmer Nilsen.

Hun forteller at palmeolje er veldig rikt på en fettsyre som kalles palmitinsyre og at denne er kolesteroløkende.

Coop holder på å gå gjennom sine merkevareprodukter for å redusere saltinnholdet, og mikropopcornet står for tur, forklarer Coops kommunikasjonssjef Harald Kristiansen. Han forklarer at de er midt i et leverandørskifte.

– Vår nye leverandør leverer mikropopcorn uten palmeolje, og vi selger nå ut restlageret av mikropopcorn fra tidligere leverandør, slik at vi unngår å kaste mat, sier Kristiansen i en e-post til Matkontrollen.

Resultatliste smakstest

1. Rema 1000

2. Maarud

3. Eldorado

4. Coop