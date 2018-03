Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) fordømmer nervegassangrepet som Storbritannia anklager Russland for å stå bak.

– Jeg fordømmer nervegassangrepet i Salisbury. Enhver bruk av denne type midler er forbudt under Kjemivåpenkonvensjonen, og er helt uakseptabel. Fra norsk side vil vi ha tett kontakt med britiske myndigheter, samt med andre nære allierte både bilateralt og multilateralt. Skulle det vise seg at en statlig aktør har gjennomført angrepet, gjør dette saken enda mer alvorlig, sier Søreide til TV 2.

Storbritannias innenriksminister Amber Rudd sier i en skriftlig uttalelse at politiet og sikkerhetstjenesten MI5 gjenåpner etterforskninger av 14 dødsfall etter nervegiftattentatet i Salisbury 4. mars.

Russland benekter

Russland har benektet noen som helst involvering i angrepet i Salisbury.

– Vi har allerede sagt at dette bare er tull. Vi har ikke hatt noe med dette å gjøre, sa landets utenriksminister Sergej Lavrov tirsdag.

Fire år etter at den russiske eksagenten og Putin-kritikeren Aleksandr Litvinenko døde etter å ha blitt forgiftet med en polonium-isotop, fikk forretningsmannen Boris Beresovskij en T-skjorte med et klart polonium-budskap fra en av russerne som mistenkes for drapet på Litvinenko.

En britisk rapport konkluderte i 2016 med at T-skjorten var en «skadefro innrømmelse av delaktigheten i Litvinenkos død.»

I mars 2013 ble Putin-kritikeren Boris Beresovskij funnet hengt i sitt hjem sørvest for London. Den tidligere etterforskningen har konkludert med at dødsfallet ikke var mistenkelig, og at han hadde hengt seg inne på baderommet.

Men nå ønsker britiske myndigheter at det foretas nye undersøkelser. Ifølge BBC mente en ekspert at merkene rundt halsen kunne tyde på kvelning. Ifølge likskueformannen hadde Beresovskij dessuten et brukket ribbein og et kutt i bakhodet.

Eksil-russer funnet død

– Jeg er sikker på at Boris ble drept. Jeg sitter på andre opplysninger enn det som er kommet frem i pressen. Han ble kvalt. Enten gjorde han det selv eller med hjelp fra andre. Men jeg tror ikke at det var selvmord, har Beresovskijs nære venn Nikolaj Glusjkov sagt til The Guardian.

Glusjkov søkte politisk asyl i Storbritannia etter å ha blitt dømt for korrupsjon i Russland. The Guardian skriver tirsdag at Glusjkov ble funnet død i sin egen leilighet mandag kveld. Dødsårsaken er ikke kjent. Han ble ifølge russiske medier 69 år gammel. Ifølge russiske Kommersant etterforsker London-politiet dødsfallet. Venner av 69-åringen sier at det var merker etter kvelning på halsen hans.

Innenriksminister Rudds utsagn kommer i kjølvannet av påstander fra amerikanske etterretningskilder om at russiske hemmelige tjenester eller kriminelle miljøer har vært involvert i 14 dødsfall på britisk jord.

To dager etter at eksspionen Sergej Skripal og datteren Julia ble funnet bevisstløse på en parkbenk i Salisbury, ba Labour-politikeren Yvette Cooper britiske myndigheter undersøke de 14 dødsfallene nærmere.

Ifølge BBC og Buzzfeed News tviler amerikansk etterretning på at den russiske forretningsmannen Aleksander Perepilitshnij døde av naturlige årsaker under en joggetur. Funn som senere ble gjort i magesekken kunne tyde på at han ble drept av en plantegift som ga ham hjertestans.

Britisk politi og et likskue har tidligere hevdet at Matthew Puncher, den medisinske eksperten som spilte en nøkkelrolle i å avdekke den radioaktive forgiftningen av Litvinenko, begikk selvmord ved å stikke seg selv til døde med to kniver. Men ifølge Buzzfeed News mener amerikanske kilder at russisk etterretning eller mafia står bak. Amerikanerne skal ha delt sine bekymringer med britiske MI6, heter det i en av artiklene Buzzfeed publiserte i 2017.