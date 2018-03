Lamborghini er ikke et merke som forbindes med volumsalg noe sted i verden. Heller ikke i Norge. Ikke har bilene passet spesielt godt til norske veier, ikke har de passet avgiftene, ikke har de passet lommeboka – og de har så avgjort ikke passet Janteloven.

Likevel opplevde man at 15 (!) nordmenn bestilte hver sin Lamborghini Urus på èn dag, i starten av desember i fjor!

Og nå viser det seg at det ikke bare er i Norge man har fått opp øynene for verdens første super-SUV.

For mens det ikke betyr all verden for Lamborghini at salget i Norges mangedobles – betyr det helt klart noe at det samme skjer rundt omkring i mange andre markeder også.

Forsøk nummer to

Urus er den italienske superbil-produsentens andre SUV. Den forrige, LM002, kom tilbake på 80-tallet og ble på ingen måte noen suksess.

Nå har de derfor valgt en helt annen tilnæring. Mens LM002 var en skikkelig offroader som minner litt om Hummer, er Urus egentlig mer en forhøyet utgave av de lave superbilene Lamborghini er kjent for.

Stealth-designet gjør at svært få lurer på hvilket merke det er snakk om.

Nå selger de biler som aldri før

Møter du denne i trafikken så skjønner du raskt at det ikke er en "vanlig" SUV. Urus er da også verdens raskeste.

Dyrt og deilig

Startprisen i Norge er 2,9 millioner kroner, ifølge superbilforhandleren Autoxo. Den eksklusive forhandleren som er lokalisert like utenfor Oslo, ble nærmest nedringt av kunder da lanseringen startet før jul. Noen av dem slo nok sammen drømmebilen med tidenes julegave til seg selv.

Nå forteller Lambo-sjef, Stefano Domenicali, at mottakelsen av bilen har overgått selv de mest optimistiske spådommene han hadde selv.

8.000 Urus i 2019

For å sette Urus-mottakelsen litt i perspektiv: I fjor ble det solgt 3.815 Lamborghini. I år forventer man å produsere 5.000 bare av Urus. Og i 2019 skal det tallet økes til 8.000!

Der stopper det, imidlertid. Mer enn 8.000 biler i året er nemlig uaktuelt. Ikke fordi det ville blitt vanskelig å selge et slikt antall – men fordi Lamborghini ønsker å sørge for at eksklusiviteten opprettholdes.

Et annet viktig moment er det naturligvis av 7 av 10 Urus-kunder aldri har hatt Lamborghini tidligere.

Lamborghini er på ingen måte redd for å bruke sterke farger på bilene sine. Du kjøper ikke en slik bil for å bli en av mengden, for å si det sånn ...

Verdens raskeste

Her er noe av det som har gjort Urus så populær:

– V8-motor på 650 hk (Motoren har forøvrig sylinderkutt. Det betyr i praksis at om du kjører forsiktig, er dette verdens første Lamborghini med firesylindret motor. Men akkurat det har vi en sterk følelse av at bare de aller særeste av Urus-eierne kommer til å skryte mye av...)

Urus skal kunne kjøres langt utenfor allfarvei.

– 0-100 km/t sparkes unna på 3,6 sekunder, og den bikker 200 km/t 9,2 sekunder senere.

– Toppfarten er det ingen andre SUVer på planeten som overgår - 304 km/t (Bentley Bentayga klarer "bare" 301 km/t)

– I tillegg lover Lamborghini at den skal ha solide offroad-egenskaper med blant annet ulike kjøreprogram tilpasset underlaget og luftunderstell som gir deg ekstra bakkeklaring.

De første bilene kommer på markedet til sommeren. Vi lover at det jobbes hardt for å sikre at vi får prøvekjørt den!

