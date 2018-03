Den 7. februar skulle montørene Kjetil Flølo (34) og Christian Nøttveit Seilen (23) lage tak til et kjølerom i Bergen sentrum. I det de begynner å sage over et stag smeller det.

– Det var en kraftig strømeksplosjon i en kabelgate bare en halvmeter fra oss, forteller Kjetil Flølo til TV 2.

I ettertid har de fått vite at det var en strømeksplosjon på 16.000 volt som har stått ut gjennom kabelgaten.

Rømte i flammehav

Delvis i flammer kom begge seg ut ved egen hjelp, men deler av verneutstyret var svidd vekk. Begge to ble kjørt til Haukeland universitetssykehus med alvorlige skader.

– Jeg fikk sjokk. Da jeg løp ut var jeg redd for at jeg sto i flammer. Så ille var det ikke, men jakken og hansken var helt oppbrent på den ene siden, sier Christian Nøttveit Seilen.

På Haukeland universitetssykehus ble det påvist tildels dyp andregrads forbrenning. Der fikk de en ny behandling som innebærer å smøre på en enzymsalve i stedet for å operere.

Nå har arbeidskameratene fått av seg bandasjene, og har for første gang fått se hvordan behandlingen har virket.

– Det er faktisk enda litt bedre enn forventet, sier seksjonsoverlege Ragnvald Ljones Brekke når han ser på armen til Christian, som hadde de verste skadene.

God bevegelighet

Armen er fortsatt rød og sår, men han kan bevege den som før.

– Jeg er veldig godt fornøyd så langt. Nå håper jeg bare at den fortsetter å gro like bra framover, sier 23-åringen.

Også den brannskadde hånden til arbeidskameraten ser mye bedre ut.

– Nå gleder jeg meg bare til å kunne bruke den igjen. Huden er fortsatt så tynn jeg må være veldig forsiktig, sier Kjetil Flølo.

– Er du rastløs?

– Det skal være sikkert og visst. Jeg er lei av å gå og tråkke. Nå ser jeg bare fram til første arbeidsdag, sier Flølo.

Begge forteller at de har vært nøye med å trene hendene og armene etter ulykken.

– Det er rart hvor stiv hånda er om morgenen, og så blir den bare bedre og bedre utover dagen, forteller Flølo.

Nå skal bandasjene byttes ut med en spesialhanske han skal gå med store deler av døgnet.

Kun for voksne

Så langt er omkring 30 pasienter behandlet på denne måten.

– Ulempen med operasjoner og transplantasjoner er at man mister elastisitet og kan ende med stiv hud som oppleves som for «trang». sier Brekke.

Han forteller at enzymmetoden har gitt god effekt på både ansiktsskader og dypere håndskader. Målet er at huden skal gro ut igjen.

Det negative med behandlingen er at den smertefull. Så langt tilbys denne metoden bare til voksne pasienter.