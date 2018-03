Føreren av personbilen, en kvinne i midten av 40-årene fra Drangedal, er sendt til sykehus i Skien for sjekk. Det opplyser politiet til TV 2. Det er ikke kommet melding om at flere personer er skadd.

Ulykken skjedde om lag seks kilometer fra kommunegrensen til Skien.

– Bussen kom litt over midtlinjen, så det ble for liten plass for personbilen. Bussen og personbilen støtte sammen, så det ble en del skader på personbilen, sier operasjonsleder Ole Kamben til TV 2.

Bussjåføren ble avhørt av politipatruljen på stedet. Det var sju passasjerer i bussen og to personer i bilen.

Det er 80-sone på stedet og stedvis svært glatt. Meldingen om ulykken kom klokken 12.40 tirsdag ettermiddag.

(©NTB/TV 2)