Ap-leder Jonas Gahr Støre åpnet partiets landsstyremøte tirsdag med å kritisere regjeringen. Han mener denne helgen har endret norsk politisk debatt.

– En justisminister som bevisst, kalkulert nører oppunder akkurat det hatet som tok så mange liv 22. juli. Og en kunnskapsminister som tror 22. juli er et spill – et kort – et hvilket som helst «argument», og en feig statsminister.

Dette var noen av formuleringene Støre brukte i talen sin til partifeller idag.

Utøya-ofre gråter

I talen til partiets landsstyret så partilederen framover, men han tok også for seg Listhaugs omstridte post på Facebook før helgen. I innlegget skriver hun at Ap er mer opptatt av terroristers rettigheter, enn av nasjonens sikkerhet.

– De siste dagene har fått ofre fra Utøya til å gråte i sinne og reise seg i protest. Dit har altså samboerskapet med Fremskrittspartiet tatt partiet Høyre. Til uanstendighetens utmarker, sa Støre.

Erna Solberg sier følgende til TV 2 tirsdag ettermiddag:

– Jeg har sagt, og gjentar, at Listhaugs Facebook-status var over grensen for hva som er akseptabelt, i forhold til politisk debatt, og et for sterkt angrep på Arbeiderpartiet.

– Jeg registrerer at Jonas Gahr Støre bruker sterke karakteristikker av meg og regjeringen. De er ikke nye og han sa tilsvarende i valgkampen. Jeg tror alle politikere ønsker å bekjempe terror, og det er viktig å ikke tillegge politiske motstandere meninger de ikke har.

Varslingssaker

Arbeiderpartiet sliter fortsatt på meningsmålingene etter valgnederlaget i høst.

I sin tale sa Støre at han nå vil legge den vanskelige perioden i sitt eget parti bak seg.

– Det er det jeg hører fra alle kanter av partiet. La oss snakke om politikk, la oss komme videre, sa Støre.

Partiet har vært gjennom en tøff tid med varslersaker, særlig sakene mot tidligere nestleder Trond Giske.

Han var tilstede på landsstyremøtet, som medlem av stortingsgruppa. Landsstyret skal planlegge for kommunevalgkampen neste år.

Barn og unge

Arbeiderpartiet setter ned et oppvekstutvalg med mål om å gjøre Norge til verdens beste land å vokse opp i, for alle.

– Vi kan ikke se på at barn ikke får hjelp fordi det er vanskelig å gjøre noe med det. Det går til kjernen av Arbeiderpartiets oppdrag, våre verdier, heter det i pressemeldingen som partiet offentliggjorde ved starten av landsstyremøtet.

Fram mot de to neste valgene skal partiet være opptatt av frihet og rettferdighet, trygghet og sterke fellesskap,og ha nærhet til medlemmer og velgere.

Støre oppfordrer partifeller til å debattere mer med høyresiden enn med partifeller. Han etterlyser høyere takhøyde i partiet.

– Vi må klare det vi ikke alltid klarer. Å ta ballen, ikke kvinnen og mannen, selv i saker der følelsene er sterke og skyttergravene står klare, sa Støre til Aps landsstyre idag.