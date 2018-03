Verdens helseorganisasjon (WHO) har gått ut med en advarsel til helsearbeidere og forskere om et potensielt dødelig virus, foreløpig kalt «Disease X».

Organisasjonen kommer hvert år med en liste over forskjellige virus som kan utgjøre en stor risiko.

Ebola

Tidligere har listen inneholdt de svært dødelige epidemiene lassafeber, som for tiden herjer i Nigeria, og Ebola. Sistnevnte tok livet av over 11.000 mennesker mellom 2013 og 2016.

Det skriver The Telegraph.

Disease X er foreløpig et mystisk patogen, og har blitt lagt til på lista for første gang. Et patogen er et begrep som brukes om det som forårsaker sykdommer, vanligvis bakterier og virus.

Ukjent virus

WHO skriver i en pressemelding at viruset kan forårsake en alvorlig, internasjonal epidemi. Eksperter fra helseorganisasjonen sier at Disease X kan slå til når som helst, og at det kan forekomme fra en mengde kilder.

Sykdommer som utgjør en stor risiko - Crimean-Congo haemorrhagic fever (CCHF) - Ebola - Lassafeber - Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) - Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) - Nipah and henipaviral diseases - Rift Valley fever - Zika - Disease X Kilde: WHO

John-Arne Røttingen er administrerende direktør i Forskningsrådet, og rådgiver til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Han sier til TV 2 at den største faren med Disease X er at det vil være en sykdom og et virus vi ikke kjenner.

– Fordi viruset er ukjent, har vi per dags dato ingen vaksiner, tester eller legemidler som kan forhindre spredning, sier han.

Dyr til mennesker

Til The Telegraph sier Røttingen at sykdommen kan spre seg fra dyr til mennesker, og på denne måten forvandles til en epidemi eller pandemi, som svineinfluensaen gjorde i 2009.

HIV er også et eksempel på virus som har spredd seg fra dyr til mennesker. Forskere mener viruset har spredd seg fra sjimpanser til mennesker, og har tatt livet av 35 millioner mennesker siden starten av 1980-tallet.

Farlig for Norge

Til tross for den store usikkerheten rundt det mulige viruset, forsikrer Røttingen at det er mulig å utvikle nye vaksiner og diagnostikk som kan klargjøres slik at vi kan forhindre en alvorlig epidemi.

Røttingen sier at viruset også kan utgjøre stor fare i Norge.

– Det er vanskelig å si i hvilken grad, men det er ofte slik at mange av de skremmende epidemiene vi har vært vitne til de siste årene har vært nye virus, som for eksempel SARS. Vi har derfor liten kunnskap om det, sier han.

Det er foreløpig usikkert hvordan syk man blir, og hvilke symptomer man kan få av det til nå, ukjente viruset.