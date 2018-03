Dette er troppen:

Keepere: Sten Grytebust, Rune Almenning Jarstein, Ørjan Håskjold Nyland

Forsvar: Kristoffer Ajer, Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit, Birger Meling, Tore Reginiussen, Jørgen Skjelvik, Jonas Svensson, Sigurd Rosted.

Midtbane: Haitam Aleesami, Jo Inge Berget, Mats Møller Dæhli, Mohamed Elyounoussi, Markus Henriksen, Stefan Johansen, Martin Linnes, Fredrik Midtsjø, Ole Selnæs, Martin Ødegaard, Iver Fossum.

Angrep: Tarik Elyounoussi, Joshua King, Alexander Sørloth, Bjørn Maars Johnsen.

Ødegaard og Ajer tatt ut

19 år gamle Kristoffer Ajer, som er blitt fast inventar i Brendan Rodgers' Celtic-forsvar, er for første gang tatt ut i en A-landslagstropp.

– Det skal fremfor alt bli interessant å se Kristoffer (Ajer, journ. anm). Både hos Leif Gunnar og U21 har han gjort seg kvalifisert til den plassen, sier Lars Lagerbäck på tirsdagens pressekonferanse på Ullevaal.

Det var også knyttet spenning til hvorvidt Martin Ødegaard kom til å være en del av landslagstroppen, som denne helgen scoret i bortetapet for Ajax.

– Han er jo en av de absolutt beste teknikerne i verden, selv om han kan forbedre andre deler av sitt spill. Ser du hva han har prestert i Nederland den siste tiden, så ville det vært en tjenesteforsømmelse av meg å ikke ta ham med, sier Lagerbäck og fortsetter:

– Han har utviklet seg fysisk, men har litt å gå på når det gjelder effektiviteten. En spiller med så mye offensive kvaliteter burde scoret mer, men våre analyser og verktøy viser at han har hatt litt marginer mot seg. Rent generelt vil jeg si at man kan kreve mer effektivitet av landslagsspillere.

Savner Zahid

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, støtter Lagerbäcks avgjørelse i å ta tenåringene med i troppen.

– Ajer kommer garantert til å få prøve seg. Hvis ikke hadde han vært med U21. Ødegaard er det også helt rett å ta med, for han har noen kvaliteter dette landslaget vil trenge i kampene som venter i Nations League til høsten. Han må få spilt seg varm for Lagerbäck, argumenterer Mathisen.

TV 2s fotballekspert savner imidlertid Ghayas Zahid i troppen.

– Han burde helt klart vært tatt ut istedenfor Møller Dæhli, som ikke har startet en kamp i 2018. Zahid spiller fast, og leverer både mål og målgivende pasninger. Han burde så absolutt få sjansen til å vise seg frem i de to kampene, mener Mathisen.

Varsler kontinuitet

Lagerbäck innledet pressekonferansen ved å bemerke at 37 spillere spilte for A-landslaget i løpet av 2017, og at 41 fikk en plass i troppen.

Han varsler færre endringer i troppen dette kalenderåret, og ønsker seg en stamme på 15-18 spillere for å styrke samhandlingen blant spillerne.

– Nå må spillerne jobbe. De har god holdning, men nå må vi ta de siste stegene og gå ut med en holdning om å vinne flere kamper enn i 2017. Det kommer vi til å ta opp med spillerne også. Vi har testet mye, og det har vært mange jevne spillere. Nå er det Perry og min jobb å spisse slik at vi blir blant de beste organiserte av alle landslag, sier svensken til TV 2.