Søndag 4, mars ble den tidligere russiske spionen Sergej Skripal funnet bevisstløs på en benk i Salisbury i England, sammen med sin 33 år gamle datter Julia. Britisk politi har slått fast at de to var utsatt for et attentat der det ble benyttet nervegift. De to ligger fortsatt i koma etter å ha blitt utsatt det som skal være den russiske nervegiften novitsjok.

Den ble utviklet mot slutten av den kalde krigen, da Sovjetunionen ville ha et kjemisk våpen som ikke kunne oppdages av NATOs varslingsutstyr.

Novitsjok omtales som en fjerdegenerasjons nervegift som er flere ganger sterkere enn VX.

– Første gang i historien stoffet er brukt

Pål Aas ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er ekspert på kjemiske våpen, og har også forsket på nervegasser. Han sier til TV 2 at han ikke er kjent med at novitsjok tidligere er blitt brukt.

– Det som er spesielt i denne saken, er at det er første gang i historien at dette stoffet er brukt. Jeg tør ikke spekulere i hvem som har gjort dette, men det er allment kjent at det tidligere Sovjetunionen, nå Russland, arbeidet med utviklingen av denne typen stoffer, sier Aas.

Ifølge forskeren kan stoffet komme i både pulver- og væskeform, men at det nesten bare er fantasien som setter grenser for hvordan det kan spres.

– Det kan ta tid for britiske myndigheter å få klarhet i hvordan dette er spredt. Hvorvidt dette har vært en fare også for andre personer enn de som er direkte eksponert, avhenger av om de kommer i kontakt med stoffet og for hvilken dose. Jeg antar at i dette tilfellet har faren vært av begrenset grad for publikum generelt.

Supergiftig og veldig dødelig gift

Det skal likevel ikke mye til før man er oppe i dødelig dose, hvis det gjøres på riktig måte, ifølge Aas.

– Dødelig dose av slike stoffer er veldig lav. Vi snakker om mengde stort som knappenålshode, sier Aas.

Utgangsstoffene som blandes for å få den supergiftige nervegiften er i tillegg lite giftige, og kan blandes rett før bruk. De som håndterer stoffene, må likevel vite hva de gjør.

Har rutiner i Norge

I Norge har vi også rutiner for hvordan man skal håndtere eventuelle kjemiske attentat. Aas sier at håndteringen i Salisbury har vært god.

– I etterkant har britiske førstelinjetjenester håndtert dette på en god måte vil jeg si. Det har vært et godt samarbeid mellom brann, politi, helse og forsvar.

– Det er de samme rutinene som vi går for her i Norge, for å løse denne typen utfordringer hvis de skulle oppstå.

Funnet spor på pub og restaurant

I arbeidet med å avdekke hvordan de to ble utsatt for nervegiften, har etterforskningen konsentrert seg om flere steder:

Det er funnet spor av nervegift i puben og restauranten 66-åringen og hans datter besøkte før de kollapset.

Politiet har også undersøkt parkbenken der de ble funnet, den tidligere spionens hjem, en pub og gravlunden der 66-åringens kone og sønn er begravet.

Mandag ettermiddag ble parkeringsplassen utenfor supermarkedet Sainsbury's stengt for undersøkelser.

Russernes avviser tirsdag at de har noe med attentatet å gjøre, samtidig som de krever å få tilgang til prøver av nervegiften.

– Russland er klare til å samarbeide, i tråd med FN-konvensjonen om kjemiske våpen, men det forutsetter at Storbritannia etterfølger sine egne internasjonale forpliktelser, sier Russlands utenriksminister, ifølge Ritzau.

Sergej Lavrov sier at Storbritannia har avslått en forespørsel fra russisk hold. Om selve giftangrepet, sier Lavrov følgende:

– Vi har allerede sagt at dette bare er tull. Vi har ikke hatt noe med dette å gjøre.

Ambassadører kalles inn på teppet

Tirsdag ble det også klart at britenes ambassadør til Russland kalles inn på teppet i forbindelse med saken. Utenriksminister Sergej Lavrovs talskvinne Maria Zakharova sier at ambassadør Laurie Bristow er blitt innkalt av russisk UD, men oppgir ingen flere opplysninger.

De britiske myndighetene har krevd en forklaring fra russerne innen midnatt tirsdag, og statsminister Theresa May vurderer en rekke sanksjoner. Hun opplyste tirsdag ettermiddag at de ikke kommer til å kommentere eventuelle reaksjoner før i morgen.

Samtidig får britene støtte fra flere mektige land, ifølge utenriksminister Boris Johnson. Johnson sier at han har snakket med Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel. Han framhever også støtten fra USAs utenriksminister Rex Tillerson.

– Jeg har blitt oppmuntret av støtten og solidariteten fra våre venner, sier Boris Johnson.

– Giften kom fra Russland

Også NATO og EU har uttrykt solidaritet med Storbritannia. Amerikanerne har fordømt giftangrepet, uten å komme med direkte anklager om involvering fra den russiske staten.

– Men enten det skjedde på den ene måten eller den andre, kom giften fra Russland, sa den amerikanske utenriksministeren Rex Tillerson mandag.

Tillerson sa at saken definitivt vil utløse en reaksjon. Han kaller det også «nesten uforståelig» at en statlig aktør vil utplassere et så farlig stoff på et offentlig sted hvor andre kan bli rammet.

– Jeg forstår ikke hvorfor noen ville gjøre noe sånt. Men dette er et stoff som er kjent for oss og som ikke er utbredt. Det er kun i hendene på veldig, veldig få aktører, sier han.