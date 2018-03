Et bittelite kjøkken skal endelig forandres til åpen løsning og god plass. Jeg forstår godt at denne endringen er sterkt ønsket, for selv om her har vært mye hygge og god matlaging i en årrekke, har det vært trangt for en aktiv familie.

En liten serveringsluke i veggen inn til spisestuen har vært raskeste vei for kopper og fat, nå skal hele veggen bort.

Designers plan

Oscar er dette prosjektets designer, og han ser for seg en diger arbeidsøy som også skal fungere som spiseplass for raske måltider. Overflatene skal være ganske spesielle; påkostet benkeplate i granitt, og røffe fronter i rå MDF. Integrerte hvitevarer i høyskap og koketopp med benkeventilator.

TRANG: Slik var det gamle, velbrukte og lille kjøkkenet. Foto: Pandora Film

I stuen vil han beholde den gamle tømmerveggen på vindusveggen, samt finne fram til tømmerveggen også der det fra før var hyller. Et raust spisebord skal få selskap av mange ulike lekne stoler. Sofa vil han plassere ved peisen, en henvendt mot utsikt og en henvendt mot rommet.

Arbeidet

Her er det masse rivearbeid. Det gamle kjøkkenet, veggen inn til stuen, og den plassbyggede hyllen blir plukket fra hverandre og fjernet.

STOR OPPGAVE: Det var litt av en rivejobb. Foto: Pandora Film

Tømmerveggen langs hele vindusveggen får komme fram, og vi bygger ganske dype nisjer rundt vinduene. De resterende veggene blir gipset, samme med himling over det nye kjøkkenet.

Det gamle taket i stuedelen blir pusset, stelt og grunnet før det skal få ny farge.

FJERNES: Snart blir det åpning her. Foto: Pandora Film

Kjøkkenet

Oscar har lenge gått med ideen om å lage kjøkkenfronter i umalt MDF. Rett og slett bare bruke den brune «kartong-fargen» materialet har. Men for at det skal kunne fungere i et kjøkken med slitasje og søl, må frontene grundig lakkes.

Alle frontene blir laget av Halvor på verkstedet og deretter sendt til lakkering hos billakkerer. For å være på den sikre siden bør man i tillegg vedlikeholde med voks på endeveden. Dette for at fukt ikke skal trekke inn i materialet.

ROMSLIG: Etter riving ble det plass til en stor kjøkkenøy. Foto: Pandora Film

Det var spennende å se hvordan dette til slutt ble. Frontene kom fra lakkering med en nydelig nesten gylden farge, en riktig spennende overflate.

For å skape kontrast til dette røffe utrykket har Oscar funnet en benkeplate i naturstein. En riktig eksklusiv sak med fine sjatteringer. Kjøkkenet blir komplettert med integrerte hvitevarer, og med benkeventilator som er skjult når du ikke bruker den.

UNIKT: Fine kjøkkenfronter i Lakkert MDF. Foto: Pandora Film

Taket

Vi beholder som sagt det originale taket i stuedelen, med pyntebjelker og det hele. På kjøkkensiden måtte vi lage nytt gipstak siden vi rev veggen til kjøkkenet, noe som også ga Gunnar muligheten til å montere en rekke spotter.

Fargen var fra før av hvit, nå vil Oscar ha det ganske mørkt. Valget faller på Jotuns farge St. Pauls Blue. Et ganske dristig valg når det kommer til fargestyrke, men den er likevel ganske dempet og skaper nydelig sammenheng med havutsikten og himmelen utenfor. Den står også veldig fint til den lakkede MDFen og til tømmerveggene. Resten av veggene males hvite.

UTSIKT: Blått tak! Slik er stuen sett via det runde speilet. Foto: Pandora Film

Møblering

Rommet er ganske stort, så selv med den lange kjøkkenøyen er det ikke vanskelig å holde et åpent og luftig utrykk. Dette blir forsterket med to hvite sofaer ved peisen, småbord og skulpturelle lamper.

Spisebordet er nydelig norskprodusert hådverk fra Tonning & Stryn, her er det plass til mange. Artig å bruke hele åtte ulike stoler i glade farger.

VARIASJON: Fargerike stoler, men likevel et rolig rom. Foto: Pandora Film

På veggen inn til gangen monterer vi skinnesystem for skyvedør. Døren lager vi i MDF slik som kjøkkenfrontene. Ellers plasserer Oscar runde speil, små runde bord, planter og krakker i vinduskarm og langs vegger. Ved kjøkkenet, bak ryggen på sofaen kommer to enkle grå metallhyller.

ÅPENT: Vi brukte lakkert MDF som kjøkkenfronter. Foto: Pandora Film

Bildet

Jeg syntes det var noe sjarmerende med de gamle veggene på det gamle kjøkkenet. Her fantes nemlig kryssfiner som ungene hadde fått lov til å tegne på. Vi tok vare på kryssfinerplatene da vi rev, og disse kappet jeg opp i mindre stykker der jeg syntes motivet var interessant. Så laget jeg et puslespill av disse, blandet med andre trebiter som blir til overs på byggeprosjekter, og limte fast til mdf plate med monteringslim.

NOE FRA DET GAMLE ROMMET: Klossebildet med mange minner. Foto: Pandora Film

Jeg synes dette var så pass gøy at jeg fortsatte med litt forskjellig papirklipp. (Man har ikke alltid vett til å stoppe…) La papiret ligge litt vann før du tørker bort overskytende fuktighet og limer fast med decoupagelakk. Slik får du et slett resultat.

Det ble nå et ganske koselig bilde da, og en liten flik av husets historie.

GAMMELT OG NYTT: Fram med de gamle tømmerveggene rundt vinduet. Foto: Pandora Film

Hva synes så familien nå når de har brukt rommet en stund?

Vi hadde jo gjort en stor forandring fra det bittelille kjøkkenet og til det store allrommet. Det må ha føltes litt rart å komme hjem til?

– Det var veldig rart, vi hadde ventet lenge og tenkt mange tanker, men det føltes faktisk som å komme hjem. Det var koselig der, fin belysning, planter og veldig trivelig. Og vi elsker det blå taket. Det likte jeg fra første stund, sier mor Hege.

– Sjøen utenfor er så synlig og taket tar det spesielle lyset så fint opp i seg. Det er vakkert i all slags vær.

Hun forteller at de har laget masse mat, bakt og kost seg på kjøkkenet.

– Vi bruker sitteplassene på enden av kjøkkenbenken mye. Det er koselig at ungene kan sitte og gjøre lekser samtidig som jeg kan lage mat og være i nærheten. Slik var det ikke før, sier hun.

– Hva tenker dere om kjøkkenfronter i rå MDF?

– Vi liker det veldig godt. Det er jo egentlig bare tre farger i rommet; blått tak, hvite vegger og MDFen, som er i samme fargeskala som tømmerveggen. Vi synes det er veldig fint. Frontene er fint lakket og det er både praktisk og slitesterkt ser det ut som, sier hun.

LANG KJØKKENBENK: Familien bruker å samles på kjøkkenet. Foto: Pandora Film

Men det er en ting Hege vil forandre: Hun har bestilt håndtak til alle skuffene.

– Det er egentlig et tips man kan gi videre: Det fungerer dårlig med push-løsning på skuffer når de blir fylt med ting. Da blir de tunge å åpne. Så nå kommer det snart enkle sorte metallhåndtak, sier hun.

– Hva med alle de ulike stolene?

– Det er ikke noe vi ville ha funnet på å skaffe oss selv, men vi liker dem godt. Rommet som helhet er ganske enkelt og stramt, så de fargerike stolene sammen med klossebildet er en gøyal løsning. 9- åringen har en klar favoritt i den lille blå rareste stolen.

SKAL ENDRE: Kjøkkenskuffene skal få håndtak. Foto: Pandora Film

– Ellers er vi skikkelig glade for solskjermingen. Det blir veldig varmt i rommet selv i bare litt sol, nå kan vi få solskjermingen til å automatisk komme ned klokken ti på formiddagen og bort igjen i tre-tiden, enten vi er hjemme eller ikke. Det var midt i blinken, legger Hege til.

Ja, da er det vel bare for oss å takke for at vi fikk boltre oss her. Lykke til videre!

