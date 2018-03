– Det er utrolig kult å bli tatt ut på det norske A-landslaget. Fra jeg ble tatt ut på G-15 har det alltid vært stort å spille med flagget på brystet, og A-landslaget har selvfølgelig alltid vært den store drømmen, sier Kristoffer Ajer til TV 2.

19-åringen er etter hvert denne sesongen blitt fast inventar i Brendan Rodgers' suverene Celtic-lag, og var med å slå Rangers i Old Firm denne helgen.

Ajer, som fyller 20 i april, er storfornøyd med egen utvikling etter han kom tilbake fra utlånet til Kilmarnock foran denne sesongen.

– Utviklingen min det siste året har vært over all forventning. Ting har gått fortere enn jeg hadde drømt om, forteller midtstopperen.

Landslagssjef Lars Lagerbäck gleder seg til å bli bedre kjent med nykommeren.

– Kristoffer skal bli interessant å se i aksjon. Så bra som han er nå skal man normalt ikke være i hans alder. Han kan fortsatt bli bedre på ting, men slik konkurransen er i dag er han selvskreven i troppen, sa Lagerbäck på tirsdagens pressekonferanse.

– Har utviklet seg veldig bra

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, mener det er på høy tid at Lars Lagerbäck velger Celtic-forsvareren i en A-landslagstropp.

– I Celtic har han utviklet seg veldig bra som midtstopper, og da spesielt i duellspillet og posisjoneringen. I Norge har vi savnet virkelig gode midtstoppere som kan hevde seg i tøffe, internasjonale kamper de siste årene. Nå blir det veldig spennende å se om Ajer kan utvikle seg til å bli vår neste forsvarssjef, sier Mathisen.

Han mener den tidligere Start-spilleren nyter godt av å spille under Rodgers, som er blitt kjent i Swansea og Liverpool for å spille ballbesittende fotball.

– Hans offensive bidrag fra stopperplass har også vært meget positive. Rodgers vil spille seg ut bakfra, og der har Ajer fått en nøkkelrolle, forteller TV 2s fotballekspert.

– En vinnermentalitet jeg aldri har sett før

Totalt har Ajer spilt 16 av 29 ligakamper for den skotske storheten, og høstet mye skryt for prestasjonene. Da han Old Firm-debuterte i høst, fikk han merkelappen «en yngre versjon av John Stones» av BBC-ekspert Pat Nevin.

– Fra desember har jeg spilt mye. Det har vært helt fantastisk. Jeg lærer veldig mye av Brendan Rodgers, som er en veldig dyktig trener for en spillergruppe som har en vinnermentalitet jeg aldri har sett før, roser Ajer.

I helgen var han igjen i startelleveren i det berømte Glasgow-derbyet, der laget hans vant 3-2. Seieren gir dem en luke ned til Rangers på ni poeng, selv med én kamp mindre spilt.

– Det har helt vanvittig å slå Rangers på bortebane i helgen, og spesielt med tanke på at vi lå under to ganger og spilte den siste halvtimen med ti mann. Den stemningen som er på Ibrox og Celtic Park (lagenes arenaer, journ. anm) er helt utrolig. Det er nesten umulig å kommunisere underveis i kampen, sier den ferske landslagsspilleren.