Mattilsynets egen matkrim-gruppe leter etter smuglerkjøtt, stjålet kjøtt og matvarer som er jukset med. Funnene bekymrer. Håvard Johansen, koordinator i matkrim-grupppen, mener dette er blitt verre de siste årene.

Bare for to uker siden fant de et stort beslag på 160 kg smuglerkjøtt på en restaurant i Oslo.

Ikke sporbart

– Jeg vil si at det er et økende problem. Vi ser at de som driver med dette blir mer organiserte, og vi gjør store beslag. Det er vanskelig å avdekke smuglerkjøtt, fordi vi ser eksempler på mange kreative løsninger for å gjemme ulovlige kjøttvarer, sier han til Matkontrollen.

Stort sett finner de kylling, lam og storfe, sier han.

STORE FUNN: Dette ble tatt på en ferskvareavdeling i Oslo. — Noen av dyrene var allerede skjært ned og puttet i marinade. Det dyret her er så dårlig at det har gått i forråtnelse. Man kan jo bli syk av dette, sier Håvard Johansen i Mattilsynet. Foto: Renold T. Christopher

Ofte er kjøttet umerket og håndtert helt feil. Dette gjør at kjøttet anses som farlig.

– Det er fordi det ikke er sporbart. Hvis det skulle være noen farlige bakterier i kjøttet, så er det vanskelig å trekke det tilbake og få stoppet salget, sier Johansen til Matkontrollen.

Rotter og mus har tilgang

På vinterstid oppbevares mye av det ulovlige kjøttet i varebiler som går hyppig frem og tilbake til enten restauranter eller utsalgsteder. Noen leier kjellerlokaler i gamle bygårder i Oslo og oppbevarer kjøttet der. Dette er kjøtt som rotter og mus har tilgang på.

– Veldig ofte ser vi at kjøttet ikke har emballasje på. Kjøtt blir delt og marinert i veldig urene kjellerrom. De ønsker å marinere fort for å kamuflere vonde lukter og smaker i produktet, sier Johansen til Matkontrollen.

Omsetningsforbud for 27 restauranter

Matkrim-gruppen jobber tett med politiet og Tolletaten.

– Stort sett gir vi et omsetningsforbud for varene. Det betyr at de ikke får lov til å selge varene og må rapportere tilbake til oss hvordan de har kastet varene, slik at vi er sikre på at de ikke inngår i matkjeden igjen. Hvis det er store beslag eller at det er gjentagende ganger, så vurderer vi å politianmelde virksomhetene, sier han til Matkontrollen.

Bare i Oslo-området har Mattilsynet de siste to årene ilagt omsetningsforbud for 27 restauranter, der de har mistenkt smuglerkjøtt. Matkontrollen har prøvd å kontakte disse, uten å ha fått noe svar.

Johansen er forsiktig med å si at dette er et omfattende problem. Men han er likevel bekymret for utviklingen.

– Vi finner ganske ofte mangelfull sporbarhet på produktene på de stedene vi anser som risikosteder, sier han.

– Har dere funnet smuglerkjøtt eller kjøtt som ikke lar seg spore på de store, kjente restaurantene i Oslo?

– Kanskje mindre, men det er også noen steder hvor vi ikke forventer å finne problemer med sporbarhet, som også har problemer med det. Men det er større sannsynlighet for at vi finner ulovligheter på de stedene vi har tett oppfølging med fra før, sier Johansen til Matkontrollen.

Tonnevis av kjøtt blir stoppet på grensen

Mens Mattilsynet jakter på det ulovlig kjøttet som har kommet over grensen, er Tolletaten opptatt av å hindre det i å komme så langt.

På Svinesund tollstasjon ble det i fjor stoppet 24 tonn kjøtt som var på vei inn til Norge.

STOPPER SMUGLERNE: Wenche I. Fredriksen og hennes inspektører stopper flere tonn smuglerkjøtt ved Svenskegrensen hvert år. Foto: Renold T. Christopher

– Det kommer jevnlig store kjøttbeslag, og da snakker vi om organisert smugling av kjøtt, sier Wenche Iren Fredriksen, seksjonssjef ved Svinesund tollsted.

Smuglerne bruker kreative metoder for å komme over grensen.

– Bilene har ofte sotet glass og helt tette ruter. De gjemmer ofte kjøttet med pledd eller tepper, og stiver opp bilene slik at vi ikke skal se at de er tungt lastet. De kommer med stjålet eller falskregisterte biler. Smuglerne bruker masse energi på å prøve å få kjøtt over grensen uten at vi skal stoppe dem, sier Fredriksen til Matkontrollen.

Det er ikke bare personbiler blir som stoppet, også rutebusser blir sjekket. De har mange ganger stoppet busser som er lastet med mye ulovlig kjøtt.

– Vi ser veldig ofte at de som smugler driver enten en eller annen form for butikk, kjøttutsalg eller restaurant. Ellers er det kurerer som får betalt for å frakte kjøttet over grensen, sier Fredriksen til Matkontrollen.

Helsefarlig

Kjøttet er ofte smuglet på en måte som gjør det helsefarlig.

– Kjøttet kan være tint, frosset og tint på nytt. Det kan være fraktet uten kjøling midt på sommeren. Det hender det renner av kjøttet når vi finner det, sier Fredriksen.

Også Mattilsynet mener smuglerkjøttet kan være helsefarlig.

– Vi anser det som ille med smuglerkjøtt for at det er når man transporterer det sånne ting kan temperaturen bli feil og det kan gjøre at varene blir utrygge å spise, sier Johansen til Matkontrollen.