Bare 31 539 tilskuere dro på kamp for å se eliteserieåpningen, som gir et snitt på 4505 tilskuere per kamp.

I snitt er det 2400 færre tilskuere enn hvor mange som dukket opp i første runde i 2017, mens det er 1400 færre enn det laveste tallet de ti siste årene – i 2016.

– Dette har vært et av mine argumenter mot en så tidlig start i Eliteserien. Det er fortsatt vinter i Norge på denne tiden av året, og hvem gidder å komme på kamp når det er snø og minusgrader? Da er det mye enklere å velge en god og varm sofakrok med ski og fotball på TV-en, påpeker TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen.

Han understreker at flere av lagene som trekker flest tilskuere spilte – eller skulle ha spilt – bortekamp den første runden.

For eksempel Brann, Vålerenga og Rosenborg.

– Et så lavt snitt er uansett et klart og tydelig bevis på at en så tidlig seriestart ikke er en veldig god idé. Folk er ikke i modus til å gå på stadion 10. mars. Jeg vet om mange som normalt sett hadde gått på kamp, men som droppet det på grunn av vær og vind, forteller TV 2s fotballekspert.

Tilskuersnitt i serieåpningen Årstall: Tilskuersnitt – første kamp 2018: 4505 – 11. mars 2017: 6895 – 1. april 2016: 5919 – 11. mars 2015: 7775 – 6. april 2014: 6719 – 28. mars 2013: 6262 – 15. mars 2012: 7285 – 23. mars 2011: 8179 – 18. mars 2010: 8675 – 13. mars 2009: 8846 – 14. mars Kilde: Fotball.no

– Jeg er positivt overrasket

Administrerende direktør i Norsk Toppfotball (NTF), Leif Øverland, erkjenner at helgens snøkaos satte sitt preg på tilskuertallene.

Selv var han på plass i Sarpsborg sammen med 5200 andre tilskuere.

– Jeg prøvde å få en venn med ut på ski den dagen, men han ville ikke gå ut i det været. Det blåste og snødde, og at det da kommer 5200 på Sarpsborg-kamp imponerer meg, sier Øverland til TV 2, og tilføyer:

– Jeg er faktisk overrasket over hvor mange folk som kom på kamp med så dårlig vær denne helgen.

Det eneste som bekymrer NTF-direktøren på kort sikt er hvorvidt vinterværet holder seg eller ikke.

Trenden er uansett tydelig: Det kommer bare færre og færre nordmenn på kamp. Totalsnittet på 6895 tilskuere fra 2017 kommer sannsynligvis til å bli lavere ved sesongslutt i år.

– Utfordringen denne sesongen er at to publikumslag har rykket ned i Viking og Aalesund. De som har rykket opp – Bodø og Ranheim – har færre tilskuere og mindre publikum å ta av, påpeker Øverland, som understreker at det er trivelig med lag som kan overraske på høyeste nivå.

– Vår jobb blir å utvikle bedre spillere

Landslagets svake prestasjoner har en innvirkning på tilskuertallene, mener NTF-direktøren. Deres erfaring er at kombinasjonen av et landslag som gjør det bra og norske klubber som gjør det bra i europeiske turneringer, fører til at det snakkes mer om norsk fotball.

Og der av at tilskuere drar oftere på kamp.

– Så er jobben å bli bedre til å spille fotball og utvikle flere, norske spillere. Det gror veldig bra i alderstrinnet 17-20 år nå, så det gir et håp for norsk fotball – både for dem som heier på landslags- og klubbfotball. Vi har mange spennende sesonger foran oss. Så må vi tåle at vi er i en nedadgående kurve, som vi må jobbe hardt for å snu. Det viktigste for å snu den er å løfte norsk fotball, mener Øverland.

Utfordring å nå ungdommen

NTF utførte en publikumsundersøkelse for å finne ut av hvordan de kunne bekjempe sin fremste publikumskonkurrent – sofaen.

– Det vi vet er at det er enorm konkurranse fordi det er så mye å velge i. Det sendes flere kamper, og blir stadig lettere å se se fra sofaen. Å gå på kamp må bli mer attraktivt for hele familien, understreker NTF-direktøren.

Siden er for eksempel «Fanzone» blitt etablert for å gi barna et tilbud på stadion, etter ønsker om aktivitetstilbud rundt kamp. Den store utfordringen er å få ungdommer på kamp, der «Eliteserien Fantasy» prøves ut for å nå målgruppen.

– Ungdommen konsumerer fotball på en annen måte. Fantasy var en kjempesuksess i fjor, og gjør at det snakkes mer om fotball nå enn for noen år siden, sier Øverland, som håper økt interesse fører til flere folk på kamp.