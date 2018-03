Da var det flatfyll, slagsmål, alvorlige skader og fullstendig kaos da mange tusen tilskuere skulle ta seg hjem etter femmila i langrenn.

– Jeg synes det er veldig bra at det er en skikkelig folkefest i Kollen. Men ja, det var noen som gjorde seg bort og var litt for tørste. Det var kjedelige greier, sier Bjørndalen til NTB.

Han gleder seg til å gå i Holmenkollen der det er verdenscup i skiskyting torsdag, lørdag og søndag.

– Det snakkes om at det skal forbys alkohol. Vel, jeg tror rett og slett at dette går på folkeskikk. Jeg tror ikke man skal forby alkohol i det hele tatt.

Ikke slik

Bjørndalen har gått en mannsalder i verdenscupen. Der serveres det alkohol i forbindelse med så godt som alle konkurranser.

– Vi har ikke 100.000 tilskuere på stadioner i utlandet, men vi er oppe i både 30.000 og 50.000 på mye mindre områder enn i Holmenkollen. På de plassene har man aldri hørt om slike scener (som etter femmila i Oslo). Det er aldri slåssing. Det er kanskje noen hjerteinfarkt, men det er slik som kan skje, sier Bjørndalen om hva som skjer utenfor Norge i skiskyting.

– I utlandet er det jo mer ekstremt med at man har såkalte øltelt slik at man får samlet de som har det gøy på et mindre område. Der blir det festet mye, og så er det kanskje litt bedre folkeskikk i utlandet når det gjelder drikking.

– Jeg tror små endringer kan gjøre folkefesten i Holmenkollen like bra og kanskje enda bedre i framtida, sier Bjørndalen.

