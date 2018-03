Snøfylte arenaer, avlyste kamper og en traktor med turbo har vært snakkisene etter første serierunde. Nå snur flere klubber i diskusjonen om tidlig seriestart.

Sandefjord må utsette sin første hjemmekamp mot Ranheim på grunn av det harde været.

Start-Stabæk utsettes også i den andre runden mens Ranheim-Brann ble avlyst i 12.time på lørdag på grunn av dårlige baneforhold.

TV 2 har vært i kontakt med samtlige klubber i eliteserien.

Bare tre lag forteller at de ønsker å beholde den tidlige seriestarten. Åtte ønsker å starte seinere mens fem lag ikke har konkludert eller de ønsker å ta det internt.

– Sånn stemningen blant klubbene er nå ønsker de en seriestart i april og vil heller holde på utover høsten, sier administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland.

De neste månedene skal det legges opp et løp for når serien starter og slutter de fire neste sesongene.

– Den diskusjonen starter nå i vår. Det er viktig at vi bruker litt tid på dette så vi får en bred gjennomgang og innspill fra klubbene. Målet er at vi tar en beslutning før august/september, sier Øverland.

Rosenborg mener sportslig utvikling må stå øverst på prioriteringslista.

– Mange løsninger har blitt diskutert og det er en kompleks diskusjon, men det handler om å utvikle norsk fotball og å henge med godstoget som ruller avgårde i Europa, sier sportslig leder Stig Inge Bjørnebye.

Dette er klubbenes dom:

Bodø/Glimt:

De ønsker å starte to uker seinere.

– Klubben synes det er tidlig nå. Det skal legges til rette for europacup, men vi tror det vil gagne norsk fotball å starte seinere. Det ble litt «funny games» på søndag. Vi ønsker å diskutere en seinere start, sier daglig leder, Frode Thomassen.

Brann:

Har ikke konkludert.

– Det er utrolig mange hensyn å ivareta. Vi må ta en nøye gjennomgang for å få en forutsigbarhet. Vi må bli enige om hvordan vi vil ha det de kommende årene sier daglig leder, Vibeke Johannesen.

Haugesund:

Ønsker å starte som nå.

– Vi har vært med på å ta en beslutning og vi ønsker å stå ved det. Neste år kan det være grønne gressmatter og mildere vær. Vi har ikke opplevd været som et stort problem. Vi syntes det var lenge å vente i fjor. Da klaget vi på det. I år er det snøen som er problemet, sier daglig leder Eirik Opedal.

Kristiansund:

Ønsker seriestart i april.

– Vi har ingen sterke meninger i dette tilfellet, men av hensyn til den kommersielle biten og økonomi kunne disse to kampene i mars vært spilt når det er sol og sommer. Det koster å varme opp banen. Vi hadde ingen problemer med publikumsoppmøtet i mandagens hjemmekamp, men når vi skal til Trondheim til helgen vil langt færre reise når det er så kaldt, sier daglig leder, Kjetil Thorsen.

Lillestrøm:

Ønsker å starte i april.

– For fremtiden ønsker vi å jobbe for en seinere seriestart. Jeg tror nok de fleste toppklubbene er enige om at de ønsker en seinere start. Første helgen i april hadde vært optimal, sier daglig leder, Robert Lauritsen.

Molde:

De ønsker seg seriestart i april, men forholder seg til beslutningen som er tatt og vil diskutere saken med klubbene

– Toppklubbene har sammen med NTF hatt diskusjoner om dette og vi ble enige om en tidlig seriestart. Snart skal vi diskutere hva som skal gjelde i sesongene fremover, men det kan ikke komme som noen overraskelse at det er vinter i mars. Jeg tror ikke norsk fotball blir noe dårligere av å starte 1.april, sier administrerende direktør Øystein Neerland.

Odd:

Ønsker å ta diskusjonen internt.

– Vi har stått bak ønsket om å komme i gang tidligere, men når vi får en så tøff vinter er det en lærepenge. Vi ønsker å ta diskusjonen, men da ønsker vi også at diskusjonen skal gå på kravene som stilles til gress og kunstgress. Vi opplever at det er veldig strenge krav til kunstgressbanene, men veldig lite krav til gressbanene. Diskusjonen bør også gå på avlysning av kamper. NFF bør sende noen fire dager før kamp for å inspisere banen. Dersom det kommer ekstremvær får avgjørelsen evalueres igjen, men situasjonen i Ranheim var veldig uheldig, sier daglig leder i Odd, Einar Håndlykken.

Ranheim:

Har ikke konkludert.

– Vi må ta en ny diskusjon, men det er en vanskelig beslutning. Vi vil gjerne vite om en tidlig start øker sjansene våre i Europa. Samtidig må vi ikke gå i utakt med de som er glad i fotball. Supporterne våre, sier daglig leder Frank Lidahl.

Rosenborg:

Stiller seg bak beslutningen som er tatt.

– Mange løsninger har blitt diskutert. Vi var for det vi gjennomfører i år, men diskusjonen er kompleks og sammensatt. Utviklingen av norsk fotball bør komme før kortsiktige kommersielle interesser. Nivået på internasjonal fotball raser avgårde og da må vi klare å henge med, sier sportslig leder, Stig Inge Bjørnebye.

Sandefjord:

Ønsker å starte i april.

– Vi støttet forslaget om å starte så tidlig denne sesongen, men det ideelle mener vi er å starte tidlig i april. Det er selvsagt en kabal å få det til å gå opp, men vi tror det er smart å starte seinere, sier daglig leder, Per Ketil Berg.

Sarpsborg 08:

Ønsker å starte som nå.

– Vi ønsker seriestart i midten av mars. Cupfinale tidlig i desember er også ok. Vi ønsker en så lang sesong som mulig med tanke på internasjonal konkurranse, sier sportslig leder, Thomas Berntsen.

Stabæk:

Ønsker å ta diskusjonen internt først.

– Vi kommer til å ta en ny runde internt. Vi støttet forslaget om tidlig start av sportslige hensyn. Vi følte det ble en for lang pause. Nå må vi evaluere basert på det vi har erfart i år og se hvordan vi kan ivareta publikum, det sportslige og det kommersielle, sier daglig leder Jon Tunold.

Start:

De ønsker å ta diskusjonen intern først

– Norsk fotball har stått lite sammen. Dette er en beslutning vi har tatt i fellesskap, men hvert år er det det samme hylekoret. Det kan snø i mars, det kan snø i april. Vi må stå sammen fremfor å snakke om hva som til en hver tid gagner vårt eget lag, mener administrerende direktør i Start, Even Øgrey Brandsdal.

Strømsgodset:

Ønsker å starte i april.

– Vi har vært ganske tydelige på at vi ønsker seinere sesongstart. Nå skal NTF og NF diskutere hva som skal gjelde fremover. Dette er viktig for alle som er opptatt av norsk fotball, sponsorer og publikum. Fortsetter vi som i år vil starten bli veldig lite interessant, sier daglig leder Dag Lindseth Andersen.

Tromsø:

Ønsker å diskutere en seinere start.

– Vi ser hvor krevende starten er i år. Det er krevende for anlegg og for publikumsoppslutningen. Vi ønsker å ta denne diskusjonen internt og med NTF, men vi synes det er tidlig sånn som det er nå, sier administrerende direktør Stig Arne Engen.

Vålerenga:

Ønsker seriestart i månedsskiftet mars/april.

– Det er viktig å få frem at alle klubber ble enige om å teste først en sen seriestart, deretter en tidlig seriestart. Å diskutere hva som har vært er ikke noen vits, men vi skal heller diskutere fremtiden. For fremtiden mener vi at månedsskiftet mars/april bør gjelde uavhengig av landskamper. Vi mener at det er fullt mulig å ivareta europacup med de rammene, sier daglig leder, Erik Espeseth.