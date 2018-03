Før prins Henrik gikk bort, sendte det danske kongehuset 28. januar ut en pressemelding hvor de informerte om at han var blitt innlagt på Rigshospitalet i København.

Årsaken var 83-åringens «alvorlig forverrede helsetilstand».

I tillegg opplyste kongehuset at kronprins Frederik (49) derfor avbrøt oppholdet sitt i Sør-Korea i forbindelse med OL.

Til tross for ellers sparsommelig informasjon i pressemeldingen, avslørte journalist og kongehusekspert Trine Villemann at prinsen ikke bare var syk, men døende.

Prinsen sovnet inn på Fredensborg Slott 13. februar.

BRYLLUP: Dronning Margrethe og prins Henrik forlater det kongelige bryllupet til arvestorhertug Guillaume og grevinne Stéphanie de Lannoy ved Notre Dame-katedralen i Luxembourg i 2012. Foto: Scanpix

Nå bekrefter politiet i København overfor Ekstra Bladet at de undersøker om en eller flere ansatte ved Rigshospitalet kan ha brutt taushetsplikten i forbindelse med prinsens innleggelse.

Fortalte det «alle» visste

Det var etter et radiointervju med kanalen Radio 24/7 at politiet tok kontakt med Villemann.

– Jeg går på Radio 24/7 morgenen etter pressemeldingen kom ut, og forteller at det er riktig at prinsens tilstand er alvorlig forverret. Jeg tilføyer at en kilde på Rigshospitalet forteller meg at prins Henrik er døende, sier Villemann til nettstedet.

Videre sier hun at hun vet at brudd på taushetsplikten er alvorlig, men at hun mener at hun bare viderefortalte det «alle» visste – at prinsen var døende.

– Etter min oppfatning, fortalte ikke kilden min meg noe som ikke allerede var offentlig kjent. Det er en politikommissær som etterforsker saken – noe jeg synes er helt vilt i forhold til hva politiet ellers kan bruke sine ressurser på. For meg henger det ikke helt sammen, sier hun.

En talsperson for politiet bekrefter overfor Ekstra Bladet at Villemann har gitt dem en forklaring, etter at en radiolytter kontaktet politiet og spurte om dette var et brudd på taushetsplikten.

– Vi kan bekrefte at Trine Villemann har vært inne hos oss og skrevet under på sin forklaring. Vi gjorde et politiavhør med henne via telefon. Hun er vitne i saken, og er ikke siktet. Det er korrekt at det pågår en etterforskning, men utover dette ønsker vi ikke å kommentere saken, sier talspersonen.

Nekter å røpe kilde

På Facebook skriver Villemann at hun «ikke under noen omstendigheter vil røpe navnet på sin kilde».

«Jeg er ikke siktet i saken, men vitne. Derfor kan jeg for eksempel ikke få vite hvem som har sendt inn en såkalt «åpen anmeldelse» mot Rigshospitalet for brudd på taushetsplikten, men man har jo lov å gjette».

Til Ekstra Bladet sier Villemann at hun mistenker at politiet velger å bruke ressurser på dette kun fordi det er snakk om kongehuset.

– Jeg sitter ikke selv i knipa, men de jakter på kilden min og har åpenbart satt av en del ressurser til å finne ut hvem jeg har pratet med. for meg henger det ikke sammen, det at en slik banalitet får så mye oppmerksomhet. Det kan jo kun være fordi det handler om kongehuset, sier hun.