– Vi har inngått samarbeid med et amerikansk selskap som er spesialister på luftfart og erstatningsspørsmål, sier Svein Kjetil Svendsen ved Advokatfirmaet Elden til TV 2.

Svendsen er oppnevnt som bistandsadvokat for de etterlatte i Turøy-ulykken.

– Jeg ser ikke bort i fra at noen har krav utover det de allerede har fått fra forsikringsselskap. Så det vil være en vurdering om det er andre ansvarsgrunnlag som er aktuelle. Og dette må vurderes ut fra den endelig sluttrapporten som Statens havarikommisjon legger frem, sier Svendsen.

13 mennesker omkom da et Super Puma helikopter fra Airbus Helicopters styrtet ved Turøy 26. april 2016.

Tungvektere i advokatbransjen

Det er advokatselskapet Kreindler & Kreindler LLP i New York som er hentet inn for å bistå de etterlatte. Dette er et velrenommert selskap som på egne nettsider dokumenterer at de er spesialister på saker som omfatter ulike former for transportulykker. Selskapet har bistått en rekke etterlatte i forbindelse med flere større søksmål som er fremmet i etterkant av ulike ulykker.

– Min rolle er å koordinere arbeidet og sørge for at de etterlatte får best mulig bistand. Da er det naturlig å konsultere de som er blant de beste på dette området og som kan gi god juridisk bistand.

– Hvorfor dette selskapet?

– De har et godt rykte og én av de etterlatte hadde allerede vært i kontakt med selskapet, sier Svendsen til TV 2.

TV 2 fortalte nylig at utkastet til den endelige rapporten nå er sendt ut på høring.

I den foreløpige rapporten som er sendt ut på høring fremmer Statens havaritilsyn flere sikkerhetstilrådninger. Det er også en kjensgjerning at havarikommisjonen misliker at man måtte vente lenge på å få utlevert dokumenter i saken.

Er lovet flere viktige svar

– Vi kjempet også lenge for å få innsyn i dokumentene. Det endte med at Samferdselsdepartementet påla havarikommisjonen å ta oss inn til et møte, forklarer Svendsen.

På møtet ville ikke havarikommisjonen avsløre hva som kommer i den endelig rapporten.

– Men vi fikk vite at vi får svar på en del spørsmål vi hadde og at vi kommer til å bli fornøyd.

– Hva er det viktigste å få svar på?

– Årsaken til at dette kunne skje og hvorvidt det kunne vært gjort noe for å unngå dette, sier Svendsen.

Undersøkelsene har så langt vist at Turøy-ulykken hadde klare likhetstrekk med en annen helikopterulykke på britisk sektor i 2009. Et brudd i et tannhjul er årsaken til to nærmest identiske ulykker. Etter 2009-ulykken kom den britiske havarikommisjonen med en rekke sikkerhetsanbefalinger.

Det amerikanske selskapet vil være spesielt opptatt av om viktige sikkerhetsanbefalinger ikke ble fulgt opp.

– Jager store penger

– Et amerikansk advokatselskap trekkes vel ikke inn dersom det er snakk om beskjedne erstatningsbeløp?

– Er det store erstatningsbeløp å jage, så kan de forfølge det. Selskapet jobber ut fra en annen rettstradisjon. Men hvis ikke det blir noe, så er det «no cure, no pay», altså ingen kostnader for klientene, opplyser Svendsen.

Advokatselskapet fra USA vil ta stilling til innholdet i rapporten, som vil danne et viktig grunnlag for én avgjørelse: skal man saksøke Airbus Helicopters?

Vil rette krav mot ansvarlige

– Mange har blitt kompensert gjennom forsikringsordninger, men dersom det er krav som ikke er kompensert for vil det være naturlig å rette krav mot de kan stå igjen med ansvar, helikopterprodusenten Airbus. Mange piler peker i den retning, sier Svendsen til TV 2.

Representanter fra Kreindler & Kreindler LLP har allerede vært i Bergen og snakket med etterlatte.

– Dersom noen etterlatte har inngått egne avtaler så er det opp til de etterlatte å vurdere om de ønsker bistand eller ikke fra selskapet, sier Svendsen.



Han forklarer at Kreindler & Kreindler om nødvendig, blant annet vil ta stilling til om det skal anlegges sak i Norge eller Frankrike.

– Det er en del internasjonale spørsmål som må avklares og det er greit å ha noen med internasjonal erfaring innenfor luftfartsrett, avslutter Svendsen.