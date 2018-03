Opplysningskontoret for brød og korn mener vi bør spise mer fullkornsprodukter fordi det er bra for hjernen og senker risikoen for flere sykdommer.

I dag bakte Wenche havrebrød med Torunn Nordbø fra Opplysningskontoret for brød og korn. Og med ost som pålegg får også kroppen tilskudd av jod.

Les igjennom hele oppskriften før du begynner å bake.

Bløtelegging:

6 dl vann

300 g lettkokt havregryn

150 g sammalt hvete, grov

100 g havrekli

Hoveddeig:

750 g hvetemel

2 ts salt

1-2 ts flytende honning eller sukker, kan sløyfes

4 dl skummet melk

½ dl rapsolje

1 pk gjær

Egg eller vann/melk til pensling og havregryn til pynt

Bløtlegging: Bland sammen havregryn, sammalt hvete, havrekli og vann i en bakebolle. Elt godt for hånd eller med en kjøkkenmaskin på laveste hastighet. Deigen skal være litt klissete. Dekk bakebollen med plast og la den stå på benken i 20 minutter.

Fakta om fullkorn: Fullkorn er en god kilde til kostfiber og protein.

For lavt inntak av fullkorn antas å bidra til 1000 dødsfall i Norge pr år.

Fullkorn som man finner i grove kornprodukter reduserer risiko for livsstilssykdommer som overvekt/fedme, diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer



Reduserer risiko for hjertesykdom, slag, kreft, tidlig død, å dø av luftveissykdommer og diabetes

Kilde: Opplysningskontoret for brød og korn

GROVT BRØD: Ost gir kroppen tilskudd av jod. Foto: TV 2

Hoveddeig: Ha hvetemel, salt, sukker, melk og rapsolje i bakebollen med havregrynsdeigen. Smuldre i gjæren og elt deigen godt (4-5 min) i kjøkkenmaskin. Deigen skal fortsatt være litt klissete.

Dekk bakebollen med plast og la den stå lunt til deigen har blitt dobbelt så stor, ca 45 minutter.

Del deigen i to like store emner. Form avlange brød. Legg brødene i to smurte 2-liters brødformer.

Dekk formene med et klede, og sett dem på et lunt sted til de har hevet til dobbel størrelse (35-40 minutter).

Pensle brødene med sammenvispet egg, vann eller melk. Dryss over havregryn og snitt forsiktig ett eller flere snitt med en skarp kniv.

Varm stekeovnen til 220°C og stek brødene på en rist på nederste rille i stekeovnen. Steketid ca. 40 minutter.

Avkjøl på rist.